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Görme engelli milli sporcudan başarı sözü

25 Nisan 2017 Salı, 15:24
Görme engelli milli sporcudan başarı sözü


ORDU (AA) - Türkiye'deki turnuvalarda dört şampiyonluk, birer ikincilik ve üçüncülüğü bulunan Ordulu görme engelli milli atlet Nusrettin Genç, uluslararası şampiyonalarda da madalya hedefliyor.

Türkiye'de bugüne kadar katıldığı turnuvalarda cirit atmada dört birincilik, uzun atlamada ikincilik, 800 metre koşuda ise üçüncülük elde eden 49 yaşındaki Nusrettin Genç, Görme Engelliler Atletizm Milli Takımı'nda yer alıyor.

Genç, Ulubey Kaymakamı Ahmet Turan Erdem ile Vali İrfan Balkanlıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Balkanlıoğlu, 30-31 Mayıs'ta Fransa'da yapılacak Atletizm Şampiyonası, 17-18 Haziran'da Almanya'da düzenlenecek Uluslararası Atletizm Şampiyonası ile 14-23 Temmuz'da İngiltere'de gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Genç'i, bugüne kadarki başarılarından dolayı tebrik ederek Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

Engelli sporcuların azim ve isteğinin çok daha fazla olduğunu belirten Balkanlıoğlu, "İlimizde birçok branşta başarı elde eden engelli sporcu kardeşlerimiz mevcut. Bunlardan biri de Nusrettin kardeşimiz. Engelli sporcu kardeşlerimizin başarıları hepimizin göğsünü kabartıyor." dedi.

Genç'in ilerleyen yaşına rağmen istekli olduğuna dikkati çeken Balkanlıoğlu, "Sporcularımızın uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil etmeleri, aldıkları derecelerle bayrağımızı göndere çektirmeleri, milli marşımızı okutmaları bizleri gururlandırıyor. Bu kardeşlerimizi de başarılarından ötürü tebrik ediyorum. Önümüzdeki aylarda katılacakları şampiyonalarda da başarılar diliyorum. Ülkemizi, ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Daha başarılı olmak için elinden geleni yapacağını dile getiren Genç, "Sayın valime ve tüm Ordululara başarı için söz veriyorum. Ordu'nun ve ülkemin adını en iyi şekilde temsil edeceğim. Bunun için çok çalışacağım." diye konuştu.

Genç, daha fazla başarı kazanabilmek için de sponsor desteğine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

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