OPET'ten "Sürücü ve Yaya Eğiticileri Eğitimi"

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ANTALYA (AA) - OPET, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ile Antalya'da "Sürücü ve Yaya Eğiticileri Eğitimi" başlattı.

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen eğitim seminerinin açılışında yaptığı konuşmada, Trafik Dedektifleri Projesi'ni Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yer alan trafik kazalarını önlemek ve daha bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla başlattıklarını söyledi.

"Burada bulunmamızın en büyük nedeni, halkımızın bize duyduğu güven, sevgi, halkımız için ve insanımız için çalışmak." diyen Öztürk, bunun için tüm toplumu kucaklayan sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Başladıkları hiçbir işi yarım bırakmadıklarını, sonuç odaklı çalıştıklarını ifade eden Öztürk, ülkenin trafik sorununa hep birlikte çözüm bulacaklarını söyledi. Öztürk, bugüne kadar 3-17 yaş arasında 3 milyona yakın çocuk ve gence trafik eğitimi verdiklerini anlattı.

Proje kapsamında OPET istasyonlarına gelen tüm sürücü ve yolculara emniyet kemerinin önemini anlattıklarını söyleyen Öztürk, "İstasyonlarımıza gelen her aracı kontrol ediyoruz. Emniyet kemeri takmadan hiçbir sürücümüzün istasyondan çıkmasını istemiyoruz. Biz her yerde yanınızda olmaya çalışacağız. Yeter ki çocuklarımızı, insanlarımızı, toplumumuzu bu sorundan kurtaralım. Artık göz yaşları değil, mutluluk çığlıkları ve kahkahaları duyalım." dedi.

- Eğitici sayısı 600'e yükselecek

Proje kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından 300 trafik polisi daha "Trafik Dedektifleri"ni yetiştirmek üzere eğitim alacak. Böylelikle Trafik Dedektifleri Projesi eğitimcilerinin sayısı Türkiye çapında 600'e yükselmiş olacak.

"Deneyimsel öğrenme döngüsü", "Çocuk ve yetişkin eğitim prensipleri", "Çocuk ve yetişkin i̇letişim becerileri ve empati", "Gelişim-öğrenme, çocuk ve yetişkin eğitimi benzerlik ve farklılıkları", "Ders planı hazırlama", "Canlandırma ve gösterim metoduyla ders i̇şleme" konularının ele alınacağı eğitim, 27 Nisan'da sona erecek.