25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TMO'nun fındık alımı

25 Nisan 2017 Salı, 15:38

DÜZCE (AA) - İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Haydar Gören, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alımına ilişkin, "Üreticimiz bekleme haline geçti. Yapılan alım müdahalesi fiyatların daha fazla aşağıya düşmesini engellemek için düşünüldüğünü tahmin ediyorum." dedi.

Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyasada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre 500 bin ton fındık olduğunu, piyasa söylentilerine göre ise de üreticinin elinde pazara inmemiş 150-200 bin ton ürün olduğunu belirtti.

Fındık alımı konusundaki kararın olumlu olduğunu vurgulayan Gören, "Zaten fındık alım kararı alınmadan önce, serbest piyasada ürün 9-9,5 lira arasında seyrediyordu. Tabii ki taban fiyat uygulaması olumludur. Batıda üreticinin elinde yüzde 5, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ise yüzde 10 ila 15 oranında mal olduğu konuşuluyor. Tüccarın elinde de sektörel bazda mal var. Dengeli bir karar alındığı görüşündeyim." diye konuştu.

- "Üretici bekleme haline geçti"

Gören, fındık piyasasının 2009'da serbest piyasaya geçtiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Piyasada tüccarın elinde olan mal işlem görüyor. Üreticimiz bekleme haline geçti. Yapılan alım müdahalesinin fiyatların daha fazla aşağıya düşmesini engellemek için düşünüldüğünü tahmin ediyorum. Piyasada da 'fiyatlar daha da düşecek' söylentisi ve algısı vardı fakat piyasada ne kadar mal var onu da çözmek ve göz önüne almak gerekli. TÜİK rakamlarına göre, yetersiz mal olduğu görülüyor."

Batı ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde nisan ayında oluşan hava koşullarının ürünü etkileme riskinin olduğunu anlatan Gören, kötü hava şartlarının ürün üzerindeki etkisinin 10-15 gün içerisinde belli olacağını dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER
İnşaattan düşen işçi yaralandı
YEREL

İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI
Düzce Üniversitesi Öğrencilerinden etkileyici bir tiyatro gösterisi
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ETKİLEYİCİ BİR TİYATRO GÖSTERİSİ
Tarihi mekanda kitap okudular
YEREL

TARİHİ MEKANDA KİTAP OKUDULAR
Köpek barınağına konulan Pitbull ölü bulundu
YEREL

KÖPEK BARINAĞINA KONULAN PİTBULL ÖLÜ BULUNDU
Tarih, Kültür ve Sanat Sempozyumu yapılacak
YEREL

TARİH, KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU YAPILACAK
Güneş enerjili aydınlatma sistemleri
YEREL

GÜNEŞ ENERJİLİ AYDINLATMA SİSTEMLERİ
Başkan Keleş yeni nesil otobüsler hakkında bilgi aldı
YEREL

BAŞKAN KELEŞ YENİ NESİL OTOBÜSLER HAKKINDA BİLGİ ALDI
'Okul için değil hayat için öğrenmeli'
YEREL

'OKUL İÇİN DEĞİL HAYAT İÇİN ÖĞRENMELİ'
Yol onarım çalışmaları hız kazandı
YEREL

YOL ONARIM ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI
Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı
YEREL

ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 102. YILI
Düzce'de FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin iddianame
YEREL

DÜZCE'DE FETÖ'NÜN ÜNİVERSİTE YAPILANMASINA İLİŞKİN İDDİANAME

Hatay'daki trafik kazası
YEREL

HATAY'DAKİ TRAFİK KAZASI

Düzce'de Bersisa sahneleniyor
YEREL

DÜZCE'DE BERSİSA SAHNELENİYOR
Başkan Keleş otomatik park sistemlerini inceledi
YEREL

BAŞKAN KELEŞ OTOMATİK PARK SİSTEMLERİNİ İNCELEDİ
Atık piller için öğrencilere bilgi verildi
YEREL

ATIK PİLLER İÇİN ÖĞRENCİLERE BİLGİ VERİLDİ
Offroadçılar turistlere yaylaları gezdirdiler
YEREL

OFFROADÇILAR TURİSTLERE YAYLALARI GEZDİRDİLER
EN ÇOK OKUNANLAR
1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar
YAŞAM

FELAKET ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ!

 1
  • 2 O şimdi Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri...
  • 3 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 4 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...