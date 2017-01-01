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"Amacımız milletin kaynaklarını milletin hizmetine sunmaktır"

25 Nisan 2017 Salı, 15:44
"Amacımız milletin kaynaklarını milletin hizmetine sunmaktır"

BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Batman'ın Gercüş Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ünal Koç, "Amacımız milletin kaynaklarını milletin hizmetine sunmaktır. Bu amaçla çalışmalarımızı hızlandırdık. Gercüş halkına yaraşır bir belediye hizmeti sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan görevlendirmenin ardından Belediye Başkan Vekili Koç'un ilçedeki vatandaşları kaliteli belediye hizmeti ile buluşturmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Ünal Koç, yaptığı açıklamada, ilçedeki en büyük sorunun içme suyu olduğunu belirterek, Gercüş'e günde 2 saat içme suyu sağlandığını, bunu 24 saate çıkarmak istediklerini söyledi.

"Planladığımız şekilde kısa bir sürede kuyulardan su ilçe merkezine akacaktır." diyen Koç, İller Bankası ve İl Özel İdaresi teknik elemanlarınca bu konuda çalışmalar yapıldığını belirtti.

Ünal Koç, "Mevcut içme suyu kaynaklarının artırılması için 2 kuyudan suyun otomasyon sistemiyle ilçe merkezine aktarılması sağlanacak. Bu sayede ilçe merkezinin ihtiyacı olan içme suyunun 24 saat akması bekleniyor." diye konuştu.

İlçede arıtma tesisi bulunmaması nedeniyle kanalizasyon sularının dere yatağına aktığını dile getiren Koç, bunun da büyük bir sorun olduğunu vurguladı.

Ünal Koç, "İlçede kanalizasyon dere yatağına akıyor, buradan da Kırkat göletine gidiyor. Bu da çevreyi kirletiyor, insan ve hayvan sağlığı açısından olumsuzluklar oluşturuyor. Arıtma sistemi projesi bitti, ihale aşamasında. Kırkat göleti mesire alanı projesinin onaylanmasının ardından kısa sürede çalışmalara başlanacak. Böylece bütçe vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır. Amacımız milletin kaynaklarını milletin hizmetine sunmaktır. Bu amaçla çalışmalarımızı hızlandırdık. Gercüş halkına yaraşır bir belediye hizmeti sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yapamayacakları hizmetlerin sözünü vermeyeceklerine işaret eden Koç, ilçeye yönelik çeşitli sosyal projelerinin de bulunduğunu aktardı.

İlçeye park ve çay bahçesi de kazandıracaklarını kaydeden Ünal Koç, bu çalışmaları da Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştireceklerini belirtti.

Koç, "Altyapı sorunu çözüldüğü zaman yüzyıllık sorun çözülecek. Diğer hizmetler daha kolay olacak." şeklinde konuştu.

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