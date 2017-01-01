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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Niğde'de 6 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı

25 Nisan 2017 Salı, 15:47
Niğde'de 6 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 6 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle muvazzaf astsubaylar M.K, H.O, S.Y, Y.P, M.Y. ve H.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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