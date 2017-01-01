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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Şırnak'ta 2 bin 900 rakımda terör operasyonu

25 Nisan 2017 Salı, 16:03

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin de 2 bin 900 rakımlı İncebel ve Kato dağlarında PKK'lı teröristlere yönelik "Şehit Binbaşı Ahmet Karaman" operasyonu başlatıldı.

İncebel-Kato dağları bölgesindeki bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve teröristlerin kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir ve komutasında güvenlik korucularının da katılımıyla operasyon başlatıldı.

2 bin 900 rakımda ve gece sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü karla kaplı zor arazi şartlarında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 mağara tespit edildi.

Mağaralarda yapılan aramada 6 roketatar, Biksi, M16, 3 Dragunov Kanas, 22 Kalaşnikof, havan, 9 mayın, 85 el bombası, 10 sis bombası, 3 bin Doçka mühimmatı, 3 ton amonyum nitrat, 7 bin 500 karışık fişek, bin M-16 fişeği, 135 roketatar fişeği, 6 bin 516 Biksi fişeği, 10 bin av tüfeği fişeği, 28 fünye, 23 şarjör ile çok miktarda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

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