"Türkiye çocuk işçiliği ile mücadelede iyi noktada"

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ERZURUM (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, çocuk işçiliği konusunda daha fazla mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye, dünyadaki benzer ülkelere göre çocuk işçiliği ile mücadele konusunda bayağı iyi bir noktada." dedi.

Arslan, 1 Mayıs Birlik Dayanışma Mücadele Günü etkinlikleri için geldiği Erzurum'da, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın geride kaldığı bugünlerde çocuk işçi sorununun tekrar gündeme geldiğini söyledi.

Hak-İş olarak çocuk işçiliği ile mücadele konusunda çalışmalar yaptıklarını dile getiren Mahmut Arslan, "Özellikle Türkiye'de çocuk işçiliğinin aşağıya çekilmesi konusunda hem Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ciddi projeler gerçekleştirdik. Aslında Türkiye, gerçekten bu alanda dünyaya örnek bir davranış sergilemişti. Çocuk işçiliği konusunda ortaya koyduğu performans, bu konuda yapılan yasal düzenlemeler, getirilen ciddi kısıtlamalarda önemli bir aşamaya geçmiştir." diye konuştu.

Arslan, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki gelişmeler nedeniyle olağanüstü bir dönem yaşadığını vurgulayarak, "Maalesef Suriye ve Irak'tan gelen göçmenlerin kötü şartlarda zaman zaman mevzuata ayrı şekilde istihdam edilmesinin getirdiği zorluklar var. Ama şunu söyleyebilirim; Türkiye'de gerçekten dünyada sürdürülebilir noktada çocuk işçiliği profili var. Hiç olmamasını istiyoruz. Ama yine de hem bakanlıklarla yaptığımız, hem sendikaların yaptığı mücadelede çok önemli eşiği aşmış durumdayız." ifadesini kullandı.

- "Çocuk işçiliği ile mücadelenin bir kaç ayağı var"

Çocuk işçiliğiyle mücadelenin birkaç ayağı olduğuna işaret eden Arslan, şöyle devam etti:

"Çocuk işçiliği ile mücadelenin bir kaç ayağı var. Vatandaşlarımızın sahipsiz, kimsesiz çocukların barınma ile eğitim ihtiyaçlarının karşılanacağı sosyal hizmet ayağı var. Yerel yönetimler ile İŞKUR'un bu konuda ciddi sorumlulukları var. Çocuk işçiliği ile mücadelenin bir başka ve görünmeyen yüzü, sanayi ile belirli yerlerde küçük yaştaki çocukların tatil zamanlarında ağır şartlarda çalıştırılması. Bu durum fazla gözükmüyor, sokaktakileri görmek mümkün. Gaziantep'te çok önemli bir projeyi gerçekleştirip, ciddi başarılara imza attık. Halen pek çok sivil toplum örgütü, sosyal hizmetlerle çalışarak, sokakta yaşayan çocukları sokaktan almak, uyuşturucuya bulaşmış olanları bundan vazgeçirmek konusunda yeni istihdam alanları gerçekleştiriyor."

- "Çocuklar kayıt dışı çalıştırılıyor"

Mahmut Arslan, çocuk işçiliğinin bütün dünyanın üzerinde çalışması gereken önemli bir sorun olduğunu vurgulayarak, "Çocuk işçiliği konusunda daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Çocuklar kayıt dışı çalıştırılıyor. Belli yaş aralıklarında, çalıştırılmaması, okulda olması gereken çocuklar maalesef çalışma hayatına itilmektedir. Özellikle mevsimlik tarım işçiliğinde bunu çok görüyoruz. Bununla ilgi bazı yasal düzenlemeler yapıldı. Türkiye'nin mevzuat açısından önemli bir açığı yok, fakat uygulama konusunda eksiklikleri var. Bunu da gidermesi gerekiyor. Türkiye, dünyadaki benzer ülkelere göre çocuk işçiliği ile mücadele konusunda bayağı iyi bir noktada." şeklinde konuştu.