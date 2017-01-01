AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay:

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SİİRT (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, "15 Temmuz hadisesinde Türkiye'yi durdurmaya çalıştılar. Türkiye'nin büyümesi yüzde 8'den yüzde 3,4'e düştü. Aslında Türkiye çok daha hızlı büyüyordu ama frenlediler, amaçları Türkiye'yi tamamen durdurmaktı." dedi.

Baykan ilçesi Öğretmenevi Konferans Salonu'nda muhtarlarla bir araya gelen Aktay, yaptığı konuşmada, AK Parti Hükümet'i olarak ülkenin her alandaki mali kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılabilmesini sağladıklarını, ihracatı ve üretimi artırdıklarını söyledi.

İktidara geldikleri dönemde fert başına düşen milli gelirin 2 bin 700 dolar olduğunu, bugün ise bu rakamın 11 bin dolara yükseldiğini belirten Aktay, "Hedefimiz faizi sıfıra indirmekti. Tamamen sıfıra indirdiğimiz zaman topladığımız vergilerin neredeyse bir kuruşunu bile faize vermemiş olacaktık. Gezi hadisesini, 17-25 Aralık darbe teşebbüsü, Kobani olaylarını sardılar başımıza." diye konuştu.

Türkiye'nin Kobani hadisesinden sonra 15 Temmuz darbe girişimini yaşadığına dikkati çeken Aktay, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hadisesinde Türkiye'yi durdurmaya çalıştılar. Türkiye'nin büyümesi yüzde 8'den yüzde 3,4'e düştü. Aslında Türkiye çok daha hızlı büyüyordu ama frenlediler, amaçları Türkiye'yi tamamen durdurmaktı. Allah'ın izniyle durduramadılar, durduramayacaklar. Çünkü Türkiye’de şu anda milletin devletiyle bir bütünleşmesi var, millet oynanan oyunun farkına varmış durumda.15 Temmuz bunun en açık göstergesi oldu. 15 Temmuz’da bu millet, devletiyle bir ve beraber olduğunu gösterdi, kenetlendi ve hainlere 'dur' dedi."











