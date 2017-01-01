25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay:

25 Nisan 2017 Salı, 16:39

SİİRT (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, "15 Temmuz hadisesinde Türkiye'yi durdurmaya çalıştılar. Türkiye'nin büyümesi yüzde 8'den yüzde 3,4'e düştü. Aslında Türkiye çok daha hızlı büyüyordu ama frenlediler, amaçları Türkiye'yi tamamen durdurmaktı." dedi.

Baykan ilçesi Öğretmenevi Konferans Salonu'nda muhtarlarla bir araya gelen Aktay, yaptığı konuşmada, AK Parti Hükümet'i olarak ülkenin her alandaki mali kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılabilmesini sağladıklarını, ihracatı ve üretimi artırdıklarını söyledi.

İktidara geldikleri dönemde fert başına düşen milli gelirin 2 bin 700 dolar olduğunu, bugün ise bu rakamın 11 bin dolara yükseldiğini belirten Aktay, "Hedefimiz faizi sıfıra indirmekti. Tamamen sıfıra indirdiğimiz zaman topladığımız vergilerin neredeyse bir kuruşunu bile faize vermemiş olacaktık. Gezi hadisesini, 17-25 Aralık darbe teşebbüsü, Kobani olaylarını sardılar başımıza." diye konuştu.

Türkiye'nin Kobani hadisesinden sonra 15 Temmuz darbe girişimini yaşadığına dikkati çeken Aktay, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hadisesinde Türkiye'yi durdurmaya çalıştılar. Türkiye'nin büyümesi yüzde 8'den yüzde 3,4'e düştü. Aslında Türkiye çok daha hızlı büyüyordu ama frenlediler, amaçları Türkiye'yi tamamen durdurmaktı. Allah'ın izniyle durduramadılar, durduramayacaklar. Çünkü Türkiye’de şu anda milletin devletiyle bir bütünleşmesi var, millet oynanan oyunun farkına varmış durumda.15 Temmuz bunun en açık göstergesi oldu. 15 Temmuz’da bu millet, devletiyle bir ve beraber olduğunu gösterdi, kenetlendi ve hainlere 'dur' dedi."




İLGİLİ HABERLER
Siirt Barosu'ndan taziye
YEREL

SİİRT BAROSU'NDAN TAZİYE
Siirt Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
YEREL

SİİRT VALİLİĞİNDEN DOLANDIRICILIK UYARISI
62 çocuk sünnet ettirildi
YEREL

62 ÇOCUK SÜNNET ETTİRİLDİ
Eruhlu çocuklar bahar festivaliyle coştu
YEREL

ERUHLU ÇOCUKLAR BAHAR FESTİVALİYLE COŞTU
Girişimci kadın, annesinin 30 yıllık hayalini gerçekleştirdi
YEREL

GİRİŞİMCİ KADIN, ANNESİNİN 30 YILLIK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay, Siirt'te
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AKTAY, SİİRT'TE
Siirt'te ev yangını
YEREL

SİİRT'TE EV YANGINI
MHP Baykan ilçe kongresi yapıldı
YEREL

MHP BAYKAN İLÇE KONGRESİ YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Filmlerdeki hatalar
KÜLTÜR-SANAT

İŞTE FİLMLERDEKİ UNUTULMAYACAK EN BÜYÜK HATALAR!

 1
  • 2 O şimdi Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri...
  • 3 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 4 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...