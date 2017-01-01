Şırnak'taki terör operasyonu

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MANİSA (AA) - Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Nezir Pinarcı'nın Manisa'daki ailesine acı haber verildi.

Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde şehit olan uzman çavuş Pinarcı'nın (26), Saruhanlı ilçesi Halitpaşa Mahallesi'ndeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Şehzadeler Kaymakamı ve Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu, Saruhanlı Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serhat Karakuş ile diğer yetkililer, engelli olan baba Mehmet Pinarcı'ya acı haberi verdi.

Şehadet haberinin mahallede duyulmasının ardından Pinarcı ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin annesi Gülzade Pinarcı'nın vefat ettiği, şehit Nezir Pinarcı'nın 4 çocuklu ailenin en küçüğü olduğu öğrenildi.