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YALOVA (AA) - Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, kıdem tazminatına ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bize gelen ne bir taslak ne de bir görüş var. Böyle bir şey yok, sadece basında, televizyonlarda bu gündeme geliyor." dedi.

Ağar, Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel'i ziyaret etti. Burada, gazetecilere açıklamada bulunan Ağar, son zamanlarda basında yer alan kıdem tazminatıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir görüşmelerinin olmadığını kaydetti.

Ağar, şöyle konuştu:

"Kıdem tazminatı konusunu, göreve gelen her bakan gündeme getirir. Kıdem tazminatı işçinin tek güvencesi. Yani, '25 yıl yıpranmışlığın karşılığı tazminatımı alayım, hiç olmazsa bununla bir ev alayım.' diye düşünür. Bunun hayalini kurar, dolayısıyla emekli olduktan sonra da bu tazminatla başını sokabilecek bir ev alma imkanı sağlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bize gelen ne bir taslak ne de bir görüş var. Böyle bir şey yok, sadece basında, televizyonlarda bu gündeme geliyor. Gündeme gelen nedir? Kıdem tazminatının fona devredilmesi, kıdem tazminatının gün sayısının düşmesiyle ilgili sayın Bakan hiçbir şey söylemiyor. Sayın Bakan da bizim Türk-İş Genel Başkanı'mız gibi günden düşme olmadığını söylüyor."

- "Ödemeyenlere bir cezai müeyyide getirilebilir"

Herkesin kıdem tazminatını alabileceğini dile getiren Ağar, şunları kaydetti:

"Türk-İş olarak kıdem tazminatına mevcut şekliyle el uzatılmamasını, yine 30 gün üzerinden kıdem tazminatının verilmesini düşünüyor değil, kesinlikle istiyoruz. Mevcut şekliyle kıdem tazminatına herhangi bir zeval gelme sıkıntısını görürsek zaten Türk-İş'in genel kurul kararı var. 'Kıdem tazminatına dokunulursa bu genel grevin sebebidir' diye kararımız var.

Bazı yerlerde 'Çalışanın yüzde 80'i kıdem tazminatı alamıyor' deniliyor. Bu bizim ayıbımız değil. Yasada 'Yüzde 20'si kıdem tazminatı alabilir yüzde 80'i alamaz' diye bir şey yok. Yasa gereği çalışan herkes kıdem tazminatını alabilir. Kaldı ki bu konuda böyle bir sıkıntı yok. Özel sektörde de kurumsallaşmış iş verenler kıdem tazminatını veriyor. Ödemeyenlere bir cezai müeyyide getirilebilir. Hak kaybı olmuyorsa bu konu oturulup konuşulabilir."

Ağar, daha sonra İl Özel İdaresi işçileriyle bir araya geldi.