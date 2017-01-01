FETÖ sanıklarına hapis cezası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 sanık 6 yıl 3'er ay, 2 sanık ise 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuklu sanıklar F.Ö, F.D. ve F.K, tek davada yargılanan H.C. ve H.E. ile tutuksuz sanık G.D. ile avukatlar katıldı. Bazı sanıklar da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya iştirak etti.

Daha önce savunma yapan sanıklar son sözlerinin sorulması üzerine suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan F.Ö, F.D, F.K. ve G.D'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, H.C. ve H.E'ye, aranan FETÖ sanıklarına yardım ettikleri ve bu kişileri sakladıkları gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezası verdi.

H.C. ve H.E'yi tahliye eden mahkeme, G.D. dışındaki diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.