FETÖ sanığı sendikacıya hapis cezası

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski sendika temsilcisi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, kapatılan Aktif Eğitim-Sen eski Kırşehir temsilcisi öğretmen Bekir Ç. ve avukatı katıldı.

Son savunması alınan Bekir Ç, çocuklarını sadece örgütün dershanesine değil farklı dershanelere de gönderdiğini, faizsiz kredi verdiği için Bank Asya'dan kredi çektiğini, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde sendika yöneticiliği ve üyeliğinden istifa ettiğini belirterek, beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasını alan mahkeme heyeti, Bekir Ç'yi FETÖ üyeliği ve örgüte destek vermek suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemedeki bir başka duruşmada, eski Kırşehir Valiliği çalışanı Mustafa K'ye de örgüt üyeliği ve buna destek suçlamasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.