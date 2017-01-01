Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davaları

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında iki davada 12'si tutuklu 40 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, 2'si tutuklu 8 sanık ve avukatları hazır bulundu.

"FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçlamasıyla yargılanan sanıklardan tutuksuz yargılanan H.G, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" indirdiğini ancak kullanmadığını iddia etti. Tutuklu sanıklardan F.B. ise cezaevinde kötü koşullar altında kaldıklarını öne sürerek tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan F.D'nin tutuklanmasına karar verdi.

Aynı mahkemede 10'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı diğer duruşmaya, R.S. Konya Seydişehir'den, H.K. ile M.E.Ö. ise Niğde'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan Ö.F.Ü. mazeretsiz olarak duruşmaya katılmazken 21 sanık ve avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan İ.D. savunmasında, FETÖ'nün kapatılan öğrenci yurdunda müdür olarak görev yaptığını ve 2015 Temmuz ayında kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını öne sürdü.

Cep telefonuna "ByLock"u tesadüfen indirdiğini iddia eden İ.D, "İndirdim ama şifreli bir program olmadığı için kullanmadım. Ben, yurdun dini içerikli bir iş yeri olduğunu biliyordum, FETÖ'yle doğrudan bağlantılı olduğuna dair bir şey duymadım." dedi.

Tutuksuz sanıklardan R.Ç. ise 1 yıl yurt müdürlüğü görevinde bulunduğunu belirterek FETÖ'yle bir ilişkisi ve bağı olmadığını ileri sürdü.

"ByLock" tespit edilen hattın tanıdık olduğunu ancak kime ait olduğunu hatırlamadığını savunan R.Ç, orada çalıştığı için çok pişman olduğunu söyledi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan O.A'nın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.