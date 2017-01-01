Şanlıurfa'da sokakta bebek bulundu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kundağa sarılı halde bulunan yeni doğmuş bebek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Viranşehir ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki bir parkta bankın üzerinde ağlayan kundağa sarılmış bebeği fark eden vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bebek, sağlık görevlilerince Viranşehir Devlet Hastanesine götürülerek gözetim altına alındı.

Polis ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek bebeği parka bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.