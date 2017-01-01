Gaziantepsporlu Rajtoral'ın evinde ölü bulunması

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GAZİANTEP (AA) - Önceki gün evinde ölü bulunan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral için anma töreni düzenlendi.

Kalyon Arena'da düzenlenen programda, stadın tribünlerine Rajtoral'ın afiş ve posterleri konuldu, sahanın ortasına ise 27 numaralı forması ve fotoğrafı yerleştirildi. Skorborddan sağ bek oyuncusu için hazırlanan belgeselin yayınlandığı programa, Gaziantepspor camiasının yanı sıra TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Toprak, TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'un temsilcileri, kent protokolü ve taraftarlar katıldı. Taraftarlar, tören boyunca Rajtoral'ı anlatan pankartlar açtı. Tören sırasında bazı futbolcular ile taraftarların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, törendeki konuşmasında, Rajtoral'ın işini iyi yapmaya çalışan bir futbolcu olduğunu belirterek, Çek futbolcunun spor ailesi ve Gaziantepspor camiası tarafından güzel bir şekilde anılacağını söyledi.

Spor sahasında kardeşini kaybetmiş biri olarak derin üzüntü yaşadığını anlatan Düşmez, Rajtoral'ın ülkesinden, kulübünden ve Türkiye'den güzel anılarla ebediyete uğurlandığını ifade etti.

Düşmez, Rajtoral'ın emeklerinin Türkiye ve Gaziantep'te unutulmayacağını dile getirerek, "Gaziantepspor'un güzel bir çıkışı var. Rajtoral'ın ruhu, ligin sonuna kadar sizinle olacak. Bunu hissediyorum. Allah spor kamuoyuna bir daha böyle acılar yaşatmasın." diye konuştu.

Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl ise camia olarak büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Rajtoral'ın, karakterli, düzgün ve işini iyi yapan biri olduğunu anlatan Kızıl, sürekli şakalaştıkları Çek futbolcunun Konya deplasmanında aldıkları galibiyette büyük sevinç yaşadığını dile getirdi.

Kızıl, Rajtoral'ın sevenlerine, ailesine ve spor camiasına başsağlığı diledi.

Çekya Başkonsolosu Maria Opelova da Rajtoral'ın kişiliği, karakteri ve yeteneğiyle ülke sporu için önemli bir örnek olduğunu belirterek, "Kendisi Türkiye'de Çekya'yı çok iyi temsil ediyordu. Çek sporu, iyi bir bireyini kaybetti. Kendisine olan sevgi ve saygınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.





- Uygun: "Rajtoral için başaracağız"





Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rajtoral'ın vefatı nedeniyle Türkiye ve Çekya'daki sporseverlerin ortak bir acı yaşadığını anlattı.

Bugüne kadar çok sayıda futbolcuyla çalıştığını ve hepsinin kalbinde farklı güzelliklerin bulunduğunu dile getiren Uygun, Rajtoral'ın da iyi ve profesyonel bir futbolcu olduğunu, kendisini sürekli "adam gibi adamdı" diye anacağını ifade etti.

Rajtoral ile sık sık görüştüklerini belirten Uygun, "Sürekli bize 'Hocam inanıyorum, düşmeyeceğiz. Bu takım inançlı. Yeter ki taraftar bizimle olsun.' diyordu. Bugün arkadaşlarına baktığım zaman aynı inancı, temizliği onlarda da görüyorum. Artık Rajtoral'ın ruhunu kendilerinin de taşıması gerekiyor. Rajtoral ve Gaziantep için başaracağız. Rajtoral, her zaman yanımızda olacak, onu seviyoruz. Gaziantep'te artık onun ölümsüzlüğünü hatırlayarak sevgimizi göstereceğiz." diye konuştu.

Takım kaptanı Elyasa Süme, çok üzgün olduğunu, Rajtoral'ın kalplerinde yaşayacağını kaydetti.

Ben Hatira ise oda arkadaşı olan Rajtoral'ın çok iyi, yardımsever, insani yönü güçlü bir kişi olduğunu, kendisinin her zaman sevenleri tarafından anılacağını vurguladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da Rajtoral'ın unutulmayacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Rajtoral'ın fotoğraf ve formasının yer aldığı alana protokol üyeleri ve taraftarlar karanfil bıraktı.

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Beştepe Mahallesi'ndeki evinde önceki gün ölü bulunan Rajtoral'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Gaziantep Otopsi Merkezine getirilmişti. Yapılan incelemenin ardından hazırlanan ilk rapora göre, Çek futbolcunun intihar ettiği belirlenmişti.