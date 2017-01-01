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Çocuklar unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla eğlendi

25 Nisan 2017 Salı, 17:38
Çocuklar unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla eğlendi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye düzenlenen "2. Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali"ne katılan çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla eğlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklara anne ve babalarının oynadığı topaç, çember çevirme, sek sek, gülle ve mendil kapmaca gibi oyunlar öğretildi.

Arkadaşlarıyla eski sokak oyunlarıyla eğlenen çocukları, aileleri de keyifle izledi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, yaptığı konuşmada, birlik beraberliğin güçlenmesinde bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Festivaldeki amaçlarının çocukların unutulmaya yüz tutmuş oyunları tanıması olduğunu belirten Kara, "Festivale katılımdan memnunum. Geleneksel çocuk oyunlarımız önemli. Bunlar arkadaşlığın, paylaşmanın, yardımlaşmanın, bencillikten uzaklaşarak takım ruhunun oluşturulduğu kabiliyetlerin geliştirildiği oyunlardır. Eski oyunların yeni nesil tarafından bilinmesini önemsiyoruz." dedi.

Etkinlik kapsamında Osmaniye Valisi Kerem Al ve Belediye Başkanı Kara da topaç çevirdi.

Oyunları kazanan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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