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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'daki silahlı gasp

25 Nisan 2017 Salı, 17:52

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir marketten sigara ve 260 lira gasbeden şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yenigün Mahallesi Köroğlu Bulvarı'nda bir markete girerek, iş yeri çalışanı Sadık A'yı kurusıkı tabancayla etkisiz hale getirerek, bir paket sigara ve 260 lira gaspeden Mazlum A. (22), emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Mazlum A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muratpaşa ilçesinde bir markete giren Mazlum A. iş yeri çalışanını kurusıkı tabancayla etkisi hale getirmiş, gasbettiği sigara ve paralarla kaçmıştı.

Şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşildere Mahallesi'ndeki metruk binada yakalanmış, yapılan üst aramasında kurusıkı tabanca, marketten gasbettiği değerlendirilen sigara ve 130 lira bulunmuştu.

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