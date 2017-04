Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta:

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, "Şükür artık tünelin ucunda ışığı gördük. Özetle yaptığımız bir şey var, takım olduk." dedi.

Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı da olan Usta, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesinde düzenlenen "Ahilik" paneline katılarak, gençlere tecrübelerini anlattı.

Usta, gençlere bilginin, çalışmanın, rekabetin, kendini keşfetmenin, kalitenin ve başarının önemi hakkında tavsiye ve bilgilendirmede bulunarak, Trabzonspor'daki çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

Yönetime seçildikleri dönemde Trabzonspor'un itibar sorununun olduğunu anlatan Usta, şöyle devam etti:

"Seçildiğimiz dönemde öyle bir Trabzonspor bulduk ki itibar sorunu had safhada olan, verdiği sözleri yerine getiremeyen. Sakın ola hayatta verdiğiniz sözleri yerine getirmekle ilgili bile bile hata yapmayın. Bedelini çok ağır ödersiniz. Aldığı oyuncuların parasını zamanında ödeyemeyen... Esnaf, sanatkar olarak düşünelim, aldığı malın bedelini ödemeyen, çalıştırdığınız işçinin parasını ödememişsiniz, futbolcunun parasını ödememişsiniz, yemesi içmesi için et almışsınız, kıyma almışsınız... Parasını ödememişsiniz ve büyük bir ekonomik çöküntü içerisinde itibar sorunu en üst düzeyde olan, bir arada takım halinde bulunması gereken her bireyin, 'ben bu yuvadan bir an önce gitsem de yeni bir dünyaya düşsem, kurtulsam' dediği bir ortam."

Sürecin zorlukları hakkında da değerlendirmede bulunan Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok zor bir süreç. Derle toplarla toparla ama herkes şunu yapar, iş kuracaklara hayatta benim de hayalim var diyeceklere özellikle iyi dinlemelerini istirham ediyorum. Siz bir şey yapmak istediğinizde eğer zor duruma düşerseniz, işiniz artık çok daha zorlaşmaya başlar. Çünkü bir defa o konuma marka olarak düşmüşsünüz. Yarın daha iyi olacağının garantisi var mı? Niçin sizin sözünüze inansınlar. Yeniden itibarınızı kazanmak için o bütün sorunları ortadan kaldırmak için uğraşırken hayat akıp devam ediyor ve size insanlar dışarıdan bakıp, Trabzonspor'u takip ediyor. 'Hani burası düzelecekti, hani yeni yönetim seçmiştik, hani onlara güveniyorduk, onlar da bir şey yapamadı' diye doğal olarak dışarıdan serzenişleri duyuyorsunuz."

Usta, "Uzun metrajlı bir film düşünün" diyerek, "Hayatınız hep böyle olacak, iş hayatınız da böyle olacak. Biz Trabzonspor tarafından o uzun metrajlı filmin ilk bölümünü yaşıyorduk. Yaşadığımız ilk bölüm size anlattıklarım. Ama filmin ikinci, üçüncü, dördüncü bölümleri var. Biz onun hesabını yapmış durumdayız yönetim olarak ama seyredenler şöyle seyrediyor: ilk bölümü görüyorlar, 'çok sıkıcı, bunaltıcı, ışık yok, tünel karınlık bir tünel, ne zamana kadar ? içeride çok kaliteli oyuncu sayısını artırdıkça, ahengi bozanları uzaklaştırdıkça, ödemeleri düzgün yaptıkça, bütçe planlamanızı düzgün yaptıkça, sözünüze güvenilir bir durum ortaya çıktıkça, çok ama çok çalıştıkça bir yerlere gelebiliyorsunuz." şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un bu gününe de dikkati çeken Usta, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şükür artık tünelin ucunda ışığı gördük. Özetle yaptığımız bir şey var, takım olduk. Hani size dedim ya kaliteli insanların bir arada olduğu iyi bir organizasyon yakaladıysanız ve hesap kitabınızı biliyorsanız başarılı olacaksınız. İşte Trabzonspor bugün nihayet oralara geldi. Göğsümüzü kabartarak Trabzonspor'un geleceğini, bugünden çok ama çok daha parlak olacağını ve tabii size bir hayaliniz var mı dediğimde bir beyefendi şunu söyledi, 'benim bir hayalim yok ama Trabzonspor adına hayalim var. Yeniden şampiyonluklar'. Evet biz bu bilinçle, bu kararlılıkla ne yaptığımızı bildiğimiz sürece, Trabzonspor'un çok ama çok daha başarılı yerlere geleceğini ve sizlere birlikte bu genç nesille birlikte daha nice şampiyonluklar yaşayacağını, buradan inanarak ifade etmek istiyorum. "