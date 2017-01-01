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MALATYA (AA) - 10. Uluslararası İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali başladı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Gösteri Salonu'nda gerçekleştirilen festivalin açılış töreninde konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 10'uncusu gerçekleştirilen festivalin sinema severlerin katkısıyla gelişerek daha da ileriye gideceğine inandığını söyledi.

Festivalde 475 kısa filmin yarışacağını belirten Kızılay, "Aslında festivalin 10'uncusunu yapmış olmak önemli. Burada kendi geleneğini oluşturmuş bir festival. Üniversitemizin, şehrimizin dışından gelen sanatçılarımızın, sanatseverlerin katkısıyla daha uzun yıllar festivali geliştireceğimizi buradan ifade ediyorum." dedi.

Kızılay'ın konuşmasının ardından "İpler" isimli kısa filmden kesit sunuldu, İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oda Müziği Orkestrası konser verdi.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere 2 kategoride filmlerin yarıştığı festivalde ulusal kategori jüri üyeleri Prof. Dr. Peyami Çelikhan, Eleştirmen Fırat Sayacı, Müzisyen Saki Çimen, Yönetmen Mustafa Kara, Yapımcı Mahmut Avcı, ünlü oyuncular Müjdat Uzman İpek Tuzcuoğlu, Esra Ronabar ve Zeynep Köse'den oluşuyor.

Uluslararası kategoriyi değerlendirecek jüri ise yönetmenler Tülay Gökçimen, Semra Güzel Korver, Prof. Dr. Nezih Orhon, Doç Dr. Fatih Özdemir, Doç. Dr. Alper Altunay ve Yrd. Doç. Dr. Binnaz Koca'dan oluşuyor.

Festival sürecince kısa film gösterimi, söyleşi, panel ve atölye çalışmaları da düzenlenecek. Festival, 28 Nisan'da sona erecek.