25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bartın'daki FETÖ/PDY davalarında karar

25 Nisan 2017 Salı, 18:08

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla farklı davalarda yargılanan sanıklardan biri 7 yıl 9 ay 22 gün, diğeri 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, örgütün kapatılan dershanelerinde öğretmenlik yapan tutuklu sanık Sertan Okur, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Okur, savunmasında söz konusu dershanelerde öğretmenlik yapması sebebiyle Bank Asya'daki hesabını maaşını almak için açtırdığını ileri sürdü.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını ve terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden Okur, mahkeme heyetinin son sözünü sorması üzerine, "Ben bu örgütün terör örgütü olduğunu bilmiyordum. Bilseydim, bu yapının hiçbir yerinde olmazdım." diyerek, tahliyesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Okur hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi.

- İkinci davada da hapis kararı

Bu arada, aynı mahkemede görülen bir başka davanın duruşmasında da eski sözleşmeli öğretmen tutuklu sanık Mevlüt Esengül, savunmasını SEGBİS yoluyla yaptı.

Esengül savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Esengül'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İLGİLİ HABERLER
Bartın'da dünya aşı haftası etkinliği
YEREL

BARTIN'DA DÜNYA AŞI HAFTASI ETKİNLİĞİ
Buzağını otomobille veterinere götürdü
YEREL

BUZAĞINI OTOMOBİLLE VETERİNERE GÖTÜRDÜ
Bartın'da FETÖ'nün darbe girişimi davası
YEREL

BARTIN'DA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
Bartın Üniversitesi'nde devir teslim töreni
YEREL

BARTIN ÜNİVERSİTESİ'NDE DEVİR TESLİM TÖRENİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Filmlerdeki hatalar
KÜLTÜR-SANAT

İŞTE FİLMLERDEKİ UNUTULMAYACAK EN BÜYÜK HATALAR!

 1
  • 2 O şimdi Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri...
  • 3 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 4 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...