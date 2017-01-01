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Ordu'da zirai don fındığı olumsuz etkiledi

25 Nisan 2017 Salı, 18:20
Ordu'da zirai don fındığı olumsuz etkiledi

ORDU (AA) - Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, kentte özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkili kar sonrası oluşan zirai donun, 750-800 rakımın üzerindeki fındık bahçelerine kısmi olarak zarar verdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte son iki gündür karın etkili olduğunu belirterek, "Özellikle gece etkili olan yağış sonrası yaşanan zirai dondan Gölköy, Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Korgan, Gürgentepe ve Kabadüz ilçelerimizdeki fındık bahçeleri olumsuz etkilendi." dedi.

Görevlendirdikleri ziraat mühendislerinin söz konusu ilçelerde yaptıkları tespitlerin ardından rapor hazırladığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ordu'da özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar sonrası oluşan zirai donun, 750-800 rakımın üzerindeki fındık bahçelerine kısmi olarak zarar verdiği tespit edildi. Yapılan ilk tespit sonucu gece sıcaklığın eksi 3-4'lere kadar düştüğü belirlendi. Düşen sıcaklığın da özellikle fındık bahçelerinin sırt ve don yatağı olan bölgelerinde, dere yataklarında, bahçelerin kuzeye bakan bölümlerinde ve rüzgar alan geçit bölgelerinde zirai dona neden olduğu ortaya konuldu. İlk belirlemelerimize göre, bu ilçelerimizde fındığın kısmi olarak zarar gördüğü anlaşılmaktadır."

Yılmaz, gerçek zararın 3-4 gün içinde yapılacak detaylı incelemeyle ortaya çıkacağını aktararak, vatandaşları bu gece beklenen zirai dona karşı da uyardı.

Özellikle Akkuş, Aybastı, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde sıcaklığın yeniden eksi 3-4'e kadar düşmesinin beklendiğini anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Meteoroloji yetkililerinden aldığımız bilgi, bu ilçelerimizde zirai donun yeniden olabileceği yönünde. Üreticilerimizin her zaman yaptıkları gibi kendi önlemlerini almaları gerekiyor. Bizim bu konudaki tavsiyelerimiz dumanlama yöntemidir. Üreticilerimiz bu yöntemi deneyerek bahçelerini zirai dondan koruyabilir."

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün tespitlerinin son derece önemli ve yerinde olduğunu, kendilerinin de benzer tespitlerde bulunduklarını söyledi.

Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM) bahçelerini sigorta yaptıran üreticilere çağrıda bulunan Soydan, "Bahçesinin hasara uğradığını anlayan üreticilerimiz TARSİM yetkililerine başvurarak eksper talep edebilir. Böylelikle hasarını en aza indirebilir." diye konuştu.

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