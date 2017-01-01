AKPM'nin "siyasi denetim" kararına tepkiler

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KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Üyesi Burhanettin Uysal, AKPM’nin Türkiye'ye yönelik "siyasi denetim" kararına ilişkin, "İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü desteklemek' amacıyla kurulan AKPM'nin alınan bu kararla tarihi bir hata yaptığı ortadadır. Demokrasiye sahip çıkmaları gerekirken, Türkiye'ye karşı dışlayıcı ve ötekileştirici politikalar üretmek büyük yanlışlıktır." dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu için Strasbourg'da bulunan Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, AKPM'nin Türkiye'nin 2004'te çıktığı siyasi denetim sürecine yeniden alınmasına ilişkin verdiği kararın kabul edilemez ve haksızlık içeren bir karar olduğunu belirtti.

Kararın AKPM'ye yakışmadığını ifade eden Uysal, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"1949 yılında kurucu üye olarak dahil olduğu AKPM'de Türkiye, bir grubun ayak oyunları ile denetime alınması meşruiyetsiz ve mesnetsiz kasıtlı bir siyasi operasyondur. 'İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü desteklemek' amacıyla kurulan AKPM'nin alınan bu kararla tarihi bir hata yaptığı ortadadır. Demokrasiye sahip çıkmaları gerekirken, Türkiye'ye karşı dışlayıcı ve ötekileştirici politikalar üretmek büyük yanlışlıktır. Türkiye, bugün 3,2 milyon mülteciye ev sahipliği yaparak insan hakları konusunda üstüne düşeni fazlasıyla yapmaktadır. AKPM'nin, Türkiye'nin dünyanın ortak belası olan terörle mücadele ederken yanında olması gerekirken bu karar, ne yazık ki terörün varlığını destekleyici mahiyettedir. Türkiye PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere sayısız kanlı terör örgütleriyle aynı anda mücadele etmektedir. Türkiye istikbali ve istiklalinin korunması noktasında hukukun çerçevesinde hareket ederek, meşru hakkını kullanıyor ve bu tehlike tehditlere karşı tedbirlerini almaktadır. Türkiye bu yanlı karara rağmen uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalarak, Avrupa'nın bir parçası olmaya devam edecektir."