25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Olimpik yüzme havuzu onarımında kaza: 1 yaralı

25 Nisan 2017 Salı, 18:37
Olimpik yüzme havuzu onarımında kaza: 1 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün olimpik yüzme havuzundaki onarım sırasında tavan demirlerinin düşmesi sonucu bir işçi yaralandı.

Çıtlakkale Mahallesi'ndeki havuzun tavan kısmındaki demirler, onarım sırasında düştü. Demirlerin üzerinde bulunduğu iddia edilen işçilerden Ü.K, düşerek yaralandı.

Demirlerin altında kalan işçi, olay yerine gelen Giresun Belediyesi itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Ü.K'nin tedavisi devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER
TMO'nun fındık alımı
YEREL

TMO'NUN FINDIK ALIMI
Fındık üreticilerinde nisan karı endişesi
YEREL

FINDIK ÜRETİCİLERİNDE NİSAN KARI ENDİŞESİ

Düş Kütüphanesi'ni açtılar
YEREL

DÜŞ KÜTÜPHANESİ'Nİ AÇTILAR
Etkili olan rüzgarın fındığa verdiği zararın hasar tespit çalışması yapıldı
YEREL

ETKİLİ OLAN RÜZGARIN FINDIĞA VERDİĞİ ZARARIN HASAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILDI
&quot;Best Balıkesir'i yenersek ligde kalmayı garantileyeceğiz&quot;
YEREL

"BEST BALIKESİR'İ YENERSEK LİGDE KALMAYI GARANTİLEYECEĞİZ"
Giresun'daki şiddetli fırtına
YEREL

GİRESUN'DAKİ ŞİDDETLİ FIRTINA
Görele Köprüsü ışıklandırıldı
YEREL

GÖRELE KÖPRÜSÜ IŞIKLANDIRILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Filmlerdeki hatalar
KÜLTÜR-SANAT

İŞTE FİLMLERDEKİ UNUTULMAYACAK EN BÜYÜK HATALAR!

 1
  • 2 O şimdi Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri...
  • 3 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 4 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...