Kırklareli'nde FETÖ'nün adliye yapılanması davası

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 15'i tutuklu 20 sanığın yargılandığı duruşmanın ikinci günkü oturumu sona erdi.

Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan salonda 2. Ağır Ceza Mahkemesince öğle arasından sonra görülen duruşmada, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilenlerin de bulunduğu, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan, adliye ve ceza infaz kurumu personeli 5’i Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden 20 sanık hazır bulunduruldu.

Eski zabıt katibi tutuklu sanık Muhammet Bahtiyar Eskin, ''9 ay tutuklu kaldım ve biraz konuşacağım'' diyerek savunmasına başladı.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Eskin, terör örgütü ile hiçbir bağının bulunmadığını ileri sürdü.

Silahlı terör örgütü yöneticiliği iddiasından yargılandığını hatırlatan Eskin, dosyadaki hiçbir suçlamanın delilinin bulunmadığını iddia etti.

Dosyada 'Yeşil' kod adlı gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak mesleğinden atıldığını belirten Eskin, suçlamaların tamamen bir senaryodan ibaret olduğunu savundu.

Savunması sırasında mahkeme heyetine hitaben, ''Ben 5 yıldır adliyede görev yaptım beni hiç araştırmadınız mı?'' dedi.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe de araştırmadıklarını ifade ederek, esasa ilişkin savunmasını sürdürmesi uyarısında bulundu.

Stajyerlik ve görev süresi boyunca cemaat evlerinde kalmadığını, kimseden yardım istemediğini ileri süren Eskin, 4 arkadaşı ile birlikte bekar evinde kaldıklarını anlattı.

Duruşmada, ilk oturumla birlikte 13 sanığın savunmaları tamamlandı.

Sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında duruşma salonundan çıkartılarak ceza infaz kurumu ring araçlarıyla cezaevine götürüldü.

Duruşmaya yarın devam edilecek.