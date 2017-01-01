25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırklareli'nde FETÖ'nün adliye yapılanması davası

25 Nisan 2017 Salı, 18:50
Kırklareli'nde FETÖ'nün adliye yapılanması davası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 15'i tutuklu 20 sanığın yargılandığı duruşmanın ikinci günkü oturumu sona erdi.

Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan salonda 2. Ağır Ceza Mahkemesince öğle arasından sonra görülen duruşmada, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilenlerin de bulunduğu, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan, adliye ve ceza infaz kurumu personeli 5’i Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden 20 sanık hazır bulunduruldu.

Eski zabıt katibi tutuklu sanık Muhammet Bahtiyar Eskin, ''9 ay tutuklu kaldım ve biraz konuşacağım'' diyerek savunmasına başladı.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Eskin, terör örgütü ile hiçbir bağının bulunmadığını ileri sürdü.

Silahlı terör örgütü yöneticiliği iddiasından yargılandığını hatırlatan Eskin, dosyadaki hiçbir suçlamanın delilinin bulunmadığını iddia etti.

Dosyada 'Yeşil' kod adlı gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak mesleğinden atıldığını belirten Eskin, suçlamaların tamamen bir senaryodan ibaret olduğunu savundu.

Savunması sırasında mahkeme heyetine hitaben, ''Ben 5 yıldır adliyede görev yaptım beni hiç araştırmadınız mı?'' dedi.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe de araştırmadıklarını ifade ederek, esasa ilişkin savunmasını sürdürmesi uyarısında bulundu.

Stajyerlik ve görev süresi boyunca cemaat evlerinde kalmadığını, kimseden yardım istemediğini ileri süren Eskin, 4 arkadaşı ile birlikte bekar evinde kaldıklarını anlattı.

Duruşmada, ilk oturumla birlikte 13 sanığın savunmaları tamamlandı.

Sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında duruşma salonundan çıkartılarak ceza infaz kurumu ring araçlarıyla cezaevine götürüldü.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

İLGİLİ HABERLER
&quot;Tarım ve İnsan&quot; konulu fotoğraf sergisi açıldı
YEREL

"TARIM VE İNSAN" KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI
Kırklareli'deki FETÖ soruşturmaları
YEREL

KIRKLARELİ'DEKİ FETÖ SORUŞTURMALARI

Kırklareli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KIRKLARELİ MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Maket uçak yapan çocuklara madalya
YEREL

MAKET UÇAK YAPAN ÇOCUKLARA MADALYA
Kırklareli'ndeki FETÖ'nün adliye yapılanması davası
YEREL

KIRKLARELİ'NDEKİ FETÖ'NÜN ADLİYE YAPILANMASI DAVASI
Kırklareli'de FETÖ'nün adliye yapılanması davası
YEREL

KIRKLARELİ'DE FETÖ'NÜN ADLİYE YAPILANMASI DAVASI

Kırklareli Üniversitesi &quot;2017 Yılı Spor Müsabakaları&quot; başladı
YEREL

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ "2017 YILI SPOR MÜSABAKALARI" BAŞLADI
Kırklareli'nde FETÖ'nün adliye yapılanması davası
YEREL

KIRKLARELİ'NDE FETÖ'NÜN ADLİYE YAPILANMASI DAVASI
FETÖ'nün adliye yapılanması hakim karşısında
YEREL

FETÖ'NÜN ADLİYE YAPILANMASI HAKİM KARŞISINDA
Kırklarelispor'a sınırsız destek
YEREL

KIRKLARELİSPOR'A SINIRSIZ DESTEK
'Tabldot Yemek Üretimi Yapan İşletmelere Gıda Güvenilirliği ve Gıda Hijyeni Eğitimi' gerçekleştirildi
YEREL

'TABLDOT YEMEK ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ VE GIDA HİJYENİ EĞİTİMİ' GERÇEKLEŞTİRİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Filmlerdeki hatalar
KÜLTÜR-SANAT

İŞTE FİLMLERDEKİ UNUTULMAYACAK EN BÜYÜK HATALAR!

 1
  • 2 O şimdi Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri...
  • 3 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 4 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...