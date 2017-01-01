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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Bitlis'teki terör saldırısı

25 Nisan 2017 Salı, 18:55
Bitlis'teki terör saldırısı

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Ahmet Çınar, terör örgütü PKK mensuplarınca araziye döşenen mayın patlaması sonucu yaralanan askerleri ziyaret etti.

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine gelen Çınar, patlamada yaralanan 2 askerle görüştü.

Başhekim Yaşar Akay'dan bilgi alan Çınar, askerlere "geçmiş olsun" dileklerini ileterek hastaneden ayrıldı.

Güvenlik güçlerince il merkezine bağlı Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyonda, teröristlerce araziye döşenen mayın infilak etmesi sonucu bir asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

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