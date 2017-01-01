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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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"Su zengini bir ülke değiliz"

25 Nisan 2017 Salı, 19:01
"Su zengini bir ülke değiliz"

ANTALYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını, suyun doğru yönetilmesi gerektiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AB Türkiye Delegasyonu işbirliğinde düzenlenen "Türkiye'de Atık Su Yönetimi Çalıştayı" Belek Turizm Merkezindeki bir otelde başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Öztürk, çalıştayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştayın amacının atık su arıtma tesislerinin projelendirilmesi, uygulanması, işletilmesi, arıtılmış atık suların tekrar kullanılması ve arıtma çamurlarının bertaraf edilmesiyle ilgili paydaşlarla müzakere etmek ve 2023'e kadar Türkiye'de arıtılmayan atık su bırakılmamasını sağlamak olduğunu söyledi.

Çalıştayın sonunda Türkiye'nin atık su arıtma tesisleri, kullanma ve işletme eylem planlarının ortaya çıkaracaklarını dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"2002 yılında Türkiye'deki belediyelerin yüzde 31'inin atık suları arıtılırken, bugün arıtılan atık su belediye nüfusuna bölündüğünde oranı yüzde 81'dir ama bu yeterli değil. Türkiye'de arıtılmamış atık su kalmaması lazım. Tüm atık sularımızın arıtılması lazım. Belediyelerimiz, sanayicilerimiz ile seferberlik ilan etmemiz lazım. Ne kadar suyumuzu arıtırsak alıcı ortam kriterlerimizi o kadar iyileştiririz. Bu, sularımızı daha kullanışlı, daha verimli hale getirir. Su zengini bir ülke değiliz. Suyumuzu doğru yönetmemiz lazım."

- "Atık su, çok karmaşık bir sektör"

AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı François Begeot ise çalıştayın Türkiye'deki farklı alanlarda su ile ilgili çalışan uzmanları bir araya getirdiğini belirtti. Çalıştayın kurumsal kapasitenin geliştirilmesine çok büyük bir destek olacağını ifade eden Begeot, "Atık su, çok karmaşık bir sektör. O yüzden bu atık su çalıştayının çok verimli olmasını umut ediyoruz." dedi.

Yerel yönetimlerin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve finansman yönetimi, atık su arıtımında yeni teknolojiler, atık su arıtma tesislerinin tasarımı ve işletme sorunları, arıtma çamuru yönetimi, sanayide atık su yönetimi, atık su yönetiminde AB uyum süreci konularının ele alınacağı çalıştay 27 Nisan'da sona erecek.

Çalıştaya bilim adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve belediyelerden 350 kişinin katıldığı bildirildi.

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