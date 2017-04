"Ahilik" paneli

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi Yücel Yavuz, her alanda işlerin en iyi şekilde yapılmak zorunda olduğunu belirterek "Özünde doğruluk, çalışkanlık olan ahilik kültürünü hayatımıza nakşetmeliyiz." dedi.

Yavuz, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünce, Karadeniz Teknik Üniversitesinde düzenlenen "Ahilik" konulu panelde yaptığı konuşmada, ahiliğin önemi hakkında bilgiler vererek "İşini sağlam, düzgün yapan, zamanını iyi kullanan, vaktinde nerede ne yapması gerektiğini iyi bilen ve kendisine tevdi edilen imkanları iyi kullanan insanlar, yani işini severek yapan kişiler, ahilik kültürünü bizzat ve fiilen yaşayanlardır." diye konuştu.

Türkiye'de yaşanan süreçlere dikkati çeken Yavuz, şöyle devam etti:

"Bugün bizler, dünya genelinde nelerin olup bittiğini, özellikle bölgemizde ne tür oyunların oynandığını ve geleceğimizle ilgili ne tür hesapların yapıldığını bilmek durumundayız. Onun için şu an itibarıyla 80 milyon nüfusa sahip ve dünyanın en pahalı coğrafyasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ferdi olarak, hadiselere her zamankinden daha çok duyarlı ve her zamankinden daha spesifik algılarla değerlendirme yapacak şekilde ciddiyetle bakmak zorundayız. Yaptığımız işi tam ve eksiksiz yapma gayreti içerisinde olmalıyız."

Yavuz, başarının önemi hakkında da görüşlerini paylaşarak "İşini severek doğru yapınca, zamanı iyi kullanınca ortaya muhteşem eserler çıkıyor. Her alanda işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Özünde doğruluk, çalışkanlık olan ahilik kültürünü hayatımıza nakşetmeliyiz." dedi.

- "Ahilik, yaşamın bütün katmanlarına sirayet etmesi gereken bir zenginliktir"

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel de ahiliğin temelinin yardımlaşmaya, birlik ve beraberliğe, karşılıklı saygı ve sevgiye dayandığını belirterek ahiliğin kaliteli mal ve hizmet üretmek, haksız ticari uygulamaların engellenmesi anlamlarını taşıdığını söyledi.

Yücel, ahiliğin dürüst rekabet, tüketici haklarının korunmasını da içerdiğini ifade ederek "Mesleki dayanışma, yardımlaşma, adil paylaşım ve adil gelir dağılımı sosyal ekonomik refahın artırılması demektir." diye konuştu.

Bütün bunların herkesin hedefi olduğunu vurgulayan Yücel, bu ortak hedeflerin ahilik teşkilatının yaşama biçimi ve disiplini olduğunu söyledi.

Yücel, bakanlık olarak yaklaşık 3,5 milyon ticaret erbabından sorumlu olduklarına işaret ederek ahiliği bir yaşam biçimi ve disiplini haline dönüştürmek için gençlerle buluştuklarını, toplumun tüm kesimlerine ahiliği anlattıklarını kaydetti.

Kırşehir'den doğan bir güneş olan ahiliğin, yaşamın bütün katmanlarına sirayet etmesi gereken zenginlik olduğuna dikkati çeken Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir milletin bekası, kültürünü doğru yansıtmasına, yaşamasına ve gelecek nesillere bir miras olarak başarıyla aktarabilmesine bağlıdır. Ahilik kültürü, hedeflerine emin adımlarla yürüyen aziz Türk milletinin özgürlük, şerefli ve izzetli bir gelecek tutkusuyla, asrın en büyük kahramanlık destanını yazarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkelerinden birisi olmalıdır. Maddeye, zenginliklere ve bilgiye yaradılışın özünü unutmadan ibretle ve basiretle bakabilmeyi öğütleyen ahilik kültürüne bugün her zamandan daha fazla ihtiyacımız vardır. Bakanlık olarak bir medeniyet projesi kabul ettiğimiz ahilik kültürünü tanıtmayı ve yaşatmayı, ahilik değerlerini insanlığın temel değerlerinden birisi olarak gelecek nesillere aktarmayı temel hedef kabul ettik."

Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmek Gökbel'in moderatörlüğünde düzenlenen panelde, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz ile Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yazıcı da sunum gerçekleştirdi.