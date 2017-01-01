25 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Zonguldak'taki silahlı kavga

25 Nisan 2017 Salı, 19:26

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, kavga ettiği 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Kavga ettiği Ozan V. ve Levent A'yı silahla yaraladıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Şendoğan P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

Uzunmehmet Caddesi'nde, dün, henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga ettiği Ozan V. ve Levent A.'yı silahla yaralayan Şendoğan P, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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