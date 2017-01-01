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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Trabzon'da trafik kazasında iki Alman turist yaralandı

25 Nisan 2017 Salı, 19:29

TRABZON (AA) - Trabzon'da trafik kazasında iki Alman turist yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Of ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nun Eskipazar mevkisinde Ö.T. (48) yönetimindeki 06 DJ 9424 plakalı otomobil, bisikletle seyahat eden Alman uyruklu Dominic Hahn Kesenheimer (27) ve Merilena Hahn'a (27) çarptı.

Kazada yaralanan Kesenheimer ve Hahn, olay yerine gelen ambulansla Of Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarında kırıklar olduğu belirlenen turistler, buradaki müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


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