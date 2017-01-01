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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Sakarya'da silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

25 Nisan 2017 Salı, 19:34

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, OSB'deki Nakliyeciler Sitesi'nin önüne gelen yaklaşık 20 kişilik gruptan bazı kişiler, çevreye ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 7 kişi yaralanırken, saldırganlar kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olayın ardından, şüphelilerin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, D-100 karayolunun Hendek mevkisinde bir aracı durduran ekipler, olaya karıştığı ileri sürülen E.U. M.C. ve A.T'yi gözaltına aldı.

- Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Olay yerinde incelemelerde bulunan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının Nakliyeciler Sitesi'ndeki bir kamyon firmasına yönelik yapıldığını söyledi.

Sayıları 20'den fazla olduğu belirtilen kişilerin araçlarıyla firma önüne gelerek silahlı saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Coş, "Şu ana kadar intikal eden bilgilere göre 2'si ağır, 5 yaralı var. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik hem merkezdeki hem de ilçelerimizdeki güvenlik kuvvetlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Komşu il ve ilçelere de haber verdik, onlar da alarm durumunda. İnşallah tamamı yakalanacak ve adalete teslim edilecek." diye konuştu.

Çeşitli hastanelere kaldırılan 5 kişiden ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten Coş, yaralılara acil şifalar diledi.

Vali Coş, tıbbi olarak bütün imkanların seferber edildiğini vurgulayarak, "Olayın şüphelilerinin yakalanması konusu, jandarma ve polisimiz tarafından devam ettirilmekte. Hendek ilçemizde de olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 kişi yakalandı. Çalışmalarımız bütün boyutlarıyla devam ediyor. Bu olaya karışan tarafların yeni bir çatışma meydana getirmemesi için de güvenlik kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri almış durumda." dedi.

Bir gazetecinin olayın neden çıktığını sorması üzerine Vali Coş, şunları kaydetti:

"Kişilerin veya firmaların arasındaki anlaşmazlık olabilir. Bu, tahkikat sonrası ortaya çıkacak. O konuda bir şey söylememiz mümkün değil. Biz olayın tekrar büyümemesi, faillerin ortaya çıkması konusundaki çalışmaları değerlendiriyoruz. Hastanede de gerekli tedbirleri aldık. Saldırganların bir kısmı, araçlarını buraya terk edip gidiyorlar. Şu andaki boş kovanlara göre uzun namlulu silah alameti görülmüyor."

- Yaralılardan lise öğrencisi olduğu öğrenilen kişi hayatını kaybetti

Yenikent Devlet, Toyotasa Acil Yardım ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırılan yaralılar Nihat O, Yalçın C, Galip Y, Salim Ö, Özay Ç, Fedai İ. ve Diyar Ayan (16) tedavi altına alındı.

Saldırıda ağır yaralanan Ayan, Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayan'ın, saldırının yapıldığı Nakliyeciler Sitesi yakınında bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olayın aydınlatılması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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