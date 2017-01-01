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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

25 Nisan 2017 Salı, 19:46

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapma iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bodrum Uyuşturucu İle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda Konacık Mahallesi'nde park halindeki bir otomobile operasyon düzenledi.

Operasyonda, araçta bulunan Y.Ç, A.Ş.E. ile A.E.Ö gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.Ç'nin üzerinde yapılan aramada, 6 parça halinde satışa hazır sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş.E ile A.E.Ö savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, Y.Ç. ise çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

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