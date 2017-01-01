Kars'taki terör saldırısı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde, arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul'un, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile diğer yetkililer, jandarma özel harekatta görevli Kul'un (23) şehadet haberini, ilçenin Akören Mahallesi'nde oturan annesi Hatice Kul ile amcası Hasan Kul'a iletti.

Acı haber üzerine fenalaşan şehidin annesi Kul ile bazı yakınlarına evin önünde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Şehidin babaevi ile mahalleye Türk bayrağı asıldı.

Babası yurt dışında olan şehidin bir yıl önce mesleğe başladığı ve bekar olduğu öğrenildi.