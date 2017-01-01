Etiyopyalı diplomatlar Gaziantepli sanayicilerle buluştu

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GAZİANTEP (AA) - Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticari Diplomatik İlişkiler Müsteşarı Tesfakiros Hailu Gebremariam ve berberindeki heyet, Gaziantepli sanayicilerle buluştu.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, kentte çeşitli temaslarda bulunan Gebremariam başkanlığındaki heyet, GSO'yu ziyaret ederek burada Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi ve sanayicilerle görüştü.

Ünverdi, görüşmede, Etiyopyalı iş adamlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sanayi ve ticaret kenti olan Gaziantep'in, bölgenin lokomotif görevini üstlendiğini belirtti.

Etiyopya ile ticari ve ekonomik ilişkileri daha ileri noktalara taşımak için her zaman iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyleyen Ünverdi, "Bu anlamda önümüzdeki günlerde yapılacak birtakım çalışmalarla bu süreç daha da hızlanacak. Ümit ediyorum ki Etiyopya ile önümüzdeki dönemlerde çok güzel işlere imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Gebremariam da iki ülke arasında ekonomi, ticaret ve kültür alanlarında iş birliğini geliştirmek istediklerini belirterek Türk sanayicileri ülkesine davet etti.

Toplantıda, Gaziantepli sanayicilere Etiyopya hakkında ekonomik brifing verildi.

Ziyaretin ardından Ünverdi, Gebremariam'a yöresel işlemeli kahve takımı hediye etti.



