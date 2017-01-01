25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Etiyopyalı diplomatlar Gaziantepli sanayicilerle buluştu

25 Nisan 2017 Salı, 19:52

GAZİANTEP (AA) - Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticari Diplomatik İlişkiler Müsteşarı Tesfakiros Hailu Gebremariam ve berberindeki heyet, Gaziantepli sanayicilerle buluştu.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, kentte çeşitli temaslarda bulunan Gebremariam başkanlığındaki heyet, GSO'yu ziyaret ederek burada Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi ve sanayicilerle görüştü.

Ünverdi, görüşmede, Etiyopyalı iş adamlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sanayi ve ticaret kenti olan Gaziantep'in, bölgenin lokomotif görevini üstlendiğini belirtti.

Etiyopya ile ticari ve ekonomik ilişkileri daha ileri noktalara taşımak için her zaman iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyleyen Ünverdi, "Bu anlamda önümüzdeki günlerde yapılacak birtakım çalışmalarla bu süreç daha da hızlanacak. Ümit ediyorum ki Etiyopya ile önümüzdeki dönemlerde çok güzel işlere imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Etiyopya'da Türkoloji eğitimi

Gebremariam da iki ülke arasında ekonomi, ticaret ve kültür alanlarında iş birliğini geliştirmek istediklerini belirterek Türk sanayicileri ülkesine davet etti.

Toplantıda, Gaziantepli sanayicilere Etiyopya hakkında ekonomik brifing verildi.

Ziyaretin ardından Ünverdi, Gebremariam'a yöresel işlemeli kahve takımı hediye etti.


İLGİLİ HABERLER
Gaziantepsporlu Rajtoral'ın evinde ölü bulunması
YEREL

GAZİANTEPSPORLU RAJTORAL'IN EVİNDE ÖLÜ BULUNMASI
Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Kariyer Günleri
YEREL

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİNDE KARİYER GÜNLERİ
Şırnak’taki trafik kazası
YEREL

ŞIRNAK’TAKİ TRAFİK KAZASI

Başkan Tahmazoğlu, Otopark Yapımını İnceledi
YEREL

BAŞKAN TAHMAZOĞLU, OTOPARK YAPIMINI İNCELEDİ
Başkan Tahmazoğlu, TEOG sınavına girecek öğrencilere başarı dileği
YEREL

BAŞKAN TAHMAZOĞLU, TEOG SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE BAŞARI DİLEĞİ
Spor kültür ve sanat tek sahnede
YEREL

SPOR KÜLTÜR VE SANAT TEK SAHNEDE
GTO Katar ile ekonomik işbirliği için çağrı yaptı
YEREL

GTO KATAR İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ İÇİN ÇAĞRI YAPTI
Gaziantepsporlu Rajtoral'ın evinde ölü bulunması
YEREL

GAZİANTEPSPORLU RAJTORAL'IN EVİNDE ÖLÜ BULUNMASI
Gaziantep'te Altın Fıstık Ses Yarışması düzenleniyor
YEREL

GAZİANTEP'TE ALTIN FISTIK SES YARIŞMASI DÜZENLENİYOR
GAÜN 500 çınar fidanı
YEREL

GAÜN 500 ÇINAR FİDANI
Bulduğu ve emniyete verdiği 16 bin lira işçilerin ücretiymiş
YEREL

BULDUĞU VE EMNİYETE VERDİĞİ 16 BİN LİRA İŞÇİLERİN ÜCRETİYMİŞ

Şehitkamil Belediyesi halkın nabzını tuttu
YEREL

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ HALKIN NABZINI TUTTU
Serap ve Mustafa Bulat'ın heykel sergisi
YEREL

SERAP VE MUSTAFA BULAT'IN HEYKEL SERGİSİ
Büyükşehir Şehitkamil bölgesinde 143 km asfalt yaptı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ŞEHİTKAMİL BÖLGESİNDE 143 KM ASFALT YAPTI
Çocuk Edebiyatı atölyeleri devam ediyor
YEREL

ÇOCUK EDEBİYATI ATÖLYELERİ DEVAM EDİYOR
GKV'li minik ressamlara ödül yağdı
YEREL

GKV'Lİ MİNİK RESSAMLARA ÖDÜL YAĞDI
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep'te deri fabrikasında yangın
YEREL

GAZİANTEP'TE DERİ FABRİKASINDA YANGIN
Gaziantep'te iplik fabrikasındaki yangın
YEREL

GAZİANTEP'TE İPLİK FABRİKASINDAKİ YANGIN
Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın
YEREL

GAZİANTEP'TE İPLİK FABRİKASINDA YANGIN

Acil duruma ilk müdahalede bulunan profesyoneller için konferans
YEREL

ACİL DURUMA İLK MÜDAHALEDE BULUNAN PROFESYONELLER İÇİN KONFERANS
Gaziantepsporlu Rajtoral'ın evinde ölü bulunması
YEREL

GAZİANTEPSPORLU RAJTORAL'IN EVİNDE ÖLÜ BULUNMASI
Gaziantepsporlu Rajtoral'ın evinde ölü bulunması
YEREL

GAZİANTEPSPORLU RAJTORAL'IN EVİNDE ÖLÜ BULUNMASI

MÜSİAD Gaziantep Şubesinden Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımı
YEREL

MÜSİAD GAZİANTEP ŞUBESİNDEN SURİYELİ ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE YARDIMI
EN ÇOK OKUNANLAR
Filmlerdeki hatalar
KÜLTÜR-SANAT

İŞTE FİLMLERDEKİ UNUTULMAYACAK EN BÜYÜK HATALAR!

 1
  • 2 O şimdi Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri...
  • 3 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 4 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...