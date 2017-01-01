Kardemir Karabükspor'da Gaziantepspor mesaisi

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KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 28 Nisan Cuma günü deplasmanda Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Kondisyon çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi.

Sakatlığı devam eden Kerim Zengin, takımdan ayrı çalıştı.

Kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantepspor ile oynayacakları maçın kendileri için önemli olduğunu, takımın da buna göre hazırlandığını söyledi.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaya da değinen Tankut, turuncu-lacivertli kulübün olaya karışan futbolcularıyla ilgili aldığı kararın, sahalarda şiddeti önlemek adına atılmış cesur bir adım olduğunu ifade etti.

Tankut, Medipol Başakşehir yönetimini ve başkanını aldıkları karar için kutladı.