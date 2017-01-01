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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Kars'taki terör saldırısı

25 Nisan 2017 Salı, 20:20
Kars'taki terör saldırısı

BİTLİS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin'in Bitlis'in Tatvan ilçesindeki babaevinde yas var.

Kağızman ilçesinin Çemçe-Madur bölgesinde şehit düşen Tekin'in (26) acı haberi, Tatvan ilçesine bağlı Kırkbulak köyündeki babaevine ulaştı.

Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Tercan ile Kırkbulak köyüne giden Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, güvenlik korucusu olan şehidin babası Niyazi ve annesi Zeynep Tekin'e acı haberi verdi.

Haberin duyulmasının ardından şehidin evine akın eden yakınları, aileyi teselli etmeye çalıştı. Şehadet haberinin verilmesinin ardından vatandaşlar, köy meydanına ve şehidin babaevine Türk bayrakları astı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığında 2 yıl önce göreve başlayan ve ailenin en büyük çocuğu olan şehit Tekin'in, terör örgütüne yönelik operasyon için Kars'ta görevli bulunduğu öğrenildi.

Şehit Tekin'in naaşının, yarın Kırkbulak köyünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

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