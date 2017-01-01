25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizli Ticaret Borsası

25 Nisan 2017 Salı, 20:57

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 9 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg 0,75 0,75 MTS
Arpa yemlik Kg 0,95 0,95 TTS
Buğday sert Kg 0,97 0,97 MTS
Mısır sosluKg 6,34 6,34 TTS
Mısır soslu (gram paketli ürün) Kg 10,80 10,80 TTS
Buğday sert Kg 0,81 0,81 MTS
Buğday ekmeklik Kg 0,88 0,88 TTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,85 0,85 MTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,750,80 TTS
Buğday tohumlukKg 1,251,38TTS
Hububat mamulleri
TritikaleKg 0,800,80 MTS
Tritikale Kg 0,75 0,75 TTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut kalburaltı Kg 3,16 3,18 MTS
Nohut ekstra leblebilik Kg 9,00 9,00 MTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlik Kg 5,407,00TTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı Kg 2,292,29TTS
Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)Kg 6,996,99MTS
Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş)Kg 7,307,30TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

İLGİLİ HABERLER
Sosyal medyadaki &quot;kışkırtıcı mesajlar&quot; tutuklattı
YEREL

SOSYAL MEDYADAKİ "KIŞKIRTICI MESAJLAR" TUTUKLATTI

Alzheimer hastaları Merkezefendi'nin hobi bahçesinde ağırlandı
YEREL

ALZHEİMER HASTALARI MERKEZEFENDİ'NİN HOBİ BAHÇESİNDE AĞIRLANDI
Çameli'de don ceviz ağaçlarını olumsuz etkiledi
YEREL

ÇAMELİ'DE DON CEVİZ AĞAÇLARINI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Pamukkale Belediyesi metruk binaları yıkıyor
YEREL

PAMUKKALE BELEDİYESİ METRUK BİNALARI YIKIYOR
Çocuklar tiyatroya doydu
YEREL

ÇOCUKLAR TİYATROYA DOYDU
Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

DENİZLİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Pamukkale'de &quot;Ailede huzur, zenginlik budur&quot; projesiyle 8 bin kişiye ulaştı
YEREL

PAMUKKALE'DE "AİLEDE HUZUR, ZENGİNLİK BUDUR" PROJESİYLE 8 BİN KİŞİYE ULAŞTI
Bahar yürüyüşüne yaklaşık 25 bin kişi katıldı
YEREL

BAHAR YÜRÜYÜŞÜNE YAKLAŞIK 25 BİN KİŞİ KATILDI
Büyükşehir'den öğrencilere TEOG semineri
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÖĞRENCİLERE TEOG SEMİNERİ
Otobüs terminalinde denetim
YEREL

OTOBÜS TERMİNALİNDE DENETİM
Başkan Erdoğan'dan iş dünyasına davet
YEREL

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İŞ DÜNYASINA DAVET
Atalar ve Altıntop'ta su kesintisi
YEREL

ATALAR VE ALTINTOP'TA SU KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Filmlerdeki hatalar
KÜLTÜR-SANAT

İŞTE FİLMLERDEKİ UNUTULMAYACAK EN BÜYÜK HATALAR!

 1
  • 2 O şimdi Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri...
  • 3 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 4 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...