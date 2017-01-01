Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 9 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,75
|0,75
|MTS
|Arpa yemlik
|Kg
|0,95
|0,95
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,97
|0,97
|MTS
|Mısır soslu
|Kg
|6,34
|6,34
|TTS
|Mısır soslu (gram paketli ürün)
|Kg
|10,80
|10,80
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,81
|0,81
|MTS
|Buğday ekmeklik
|Kg
|0,88
|0,88
|TTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,85
|0,85
|MTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,75
|0,80
|TTS
|Buğday tohumluk
|Kg
|1,25
|1,38
|TTS
|Hububat mamulleri
|Tritikale
|Kg
|0,80
|0,80
|MTS
|Tritikale
|Kg
|0,75
|0,75
|TTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut kalburaltı
|Kg
|3,16
|3,18
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|9,00
|9,00
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|5,40
|7,00
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|2,29
|2,29
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)
|Kg
|6,99
|6,99
|MTS
|Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş)
|Kg
|7,30
|7,30
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış