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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Ordu'da FETÖ operasyonu

25 Nisan 2017 Salı, 21:06

ORDU (AA) - Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında öğretmen ve FETÖ'nün eski kurumlarında çalışan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ordu Adliyesine sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkeme heyeti 1 şüpheliyi serbest bıraktı, 3 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verdi.

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