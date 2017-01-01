Akhisar Belediyespor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

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MANİSA (AA) - Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı ekip, Kasımpaşa maçı hazırlıkları kapsamında Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde antrenman yaptı.

Antreman öncesinde gazetecilere açıklama yapan Buruk, Bursaspor maçında alınan galibiyetten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını, takımda moral seviyesinin yüksek olduğunu kaydetti.

Performanslarından dolayı oyuncularına teşekkür eden Buruk, "Beraber çalışmamızın, bu zamana kadar verdikleri emeklerin karşılığını almak için her şeyi yapıyorlar." diye konuştu.

Kaliteli bir oyuncu grubuyla çalıştığını kaydeden Buruk, şunları söyledi:

"Takımda gerçekten çok iyi ayaklar var. Bunu hem oyuna hem skora yansıttıkları zamanda maçları kazanıyoruz. İnşallah bu güven, bizi daha iyi yerlere götürecektir. Önümüzde 6 tane maçımız var. Kazanarak yerimizi garantilemek ve üst sıralarda nerelere gelebileceğimize bakmak istiyoruz. Gol yememize rağmen çok çabuk cevap verdik. Attığımız goller ve oynadığımız oyun kendi güvenimizi kazandığımızı ve oyun olarak bir yerlere gelmeye çalıştığımızı gösteriyor. "

Öte yandan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel antrenmanı ziyaret ederek futbolculara başarılar diledi.