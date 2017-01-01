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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

25 Nisan 2017 Salı, 22:13

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada yargılanan eski polis memuruna 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya meslekten ihraç edilen eski polis memuru sanık M.B. ile avukatı katıldı.

Sanık M.B, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, M.B'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.


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