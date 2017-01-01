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Çankırı'da FETÖ/PDY operasyonu

25 Nisan 2017 Salı, 22:21

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince farklı meslek gruplarına mensup 5 zanlı gözaltına alındı.

Çankırı Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Zanlıların, örgütün kentteki avukat yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.





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