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Mardin'de terör operasyonları

25 Nisan 2017 Salı, 22:26
Mardin'de terör operasyonları

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu, Kızıltepe, Midyat, Dargeçit ve Nusaybin ilçelerinde terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK, DAEŞ, DHKP-C ve MLKP ile diğer terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda Artuklu'da 12, Kızıltepe'de 11, Nusaybin'de 3, Midyat'ta 2 ve Dargeçit'te 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet ve savcılıklardaki işlemlerin ardından 9 kişi serbest kaldı, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı biri adli kontrol kararı ile salıverildi.

- Çok sayıda patlayıcı ve mühimmat bulundu

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ve kırsalda yürütülen operasyonlarda çok sayıda patlayıcı ile mühimmat bulundu.

Çok sayıda örgütsel doküman, kıyafet ve yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği operasyonlarda, 12 kilogramlık 3 tüp içerisinde el yapımı patlayıcı, 4 uzun namlulu silah, 4 el bombası, 5 roketatar, 175 kilogram patlayıcı, uzun namlulu silahlara ait 120 fişek, sırt çantası, el telsizi, frekans bozucu cihaz, radyo, fotoğraf makinesi, 4 dürbün, 5 uyku tulumu ele geçirildi.


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