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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Suriye'deki iç savaş

25 Nisan 2017 Salı, 22:54

KİLİS (AA) - Suriye'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan 4 çocuk, Kilis'te tedavi altına alındı.

Halep kentine bağlı Bab ilçesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ arasında çıkan çatışmalar sorası bölgeden kaçan teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 çocuk yaralandı.

Yakınları tarafından Türkiye sınırına getirilen yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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