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ERZURUM (AA) - Hak-İş Konfederasyon Başkanı Mahmut Arslan, "Artık hem Memur-Sen, hem Hak-İş hem de zaman zaman Türk-İş'in yaptığı İstanbul dışındaki kutlamalar son derece barışçıl, çatışma olmadan, gaz sıkılmadan, polise karanfil vererek ve vatandaşlarla dayanışma içerisinde 1 Mayıs'ları kutlayarak bu günlere geldik." dedi.

Arslan, Hak-İş Erzurum şubesinin kent merkezinde bir restoranda düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, Erzurum'da 1 Mayıs'ı büyük bir coşkuyla ve çiçeklerle kutlamak istediklerini söyledi.

1 Mayıs'ın İslami, insani ve vicdani bir talep olduğuna işaret eden Arslan, "Biz bu taleplerin olmasının karşılığında 1990'lı yıllardan başlayarak insanlığın katledilmesine, insanlara zulüm edilmesine asla onay vermeyeceğimizden yola çıkarak 1 Mayıs'a sahip çıkma kararı aldık. Hak-İş olarak 1 Mayıs'ın ortaya çıkış nedenlerini inceledik. 1 Mayıs insanca yaşama, çalışma ve ücret alma talebidir. Bu talep insani bir hak ve taleptir." diye konuştu.

Arslan, uzun yıllar 1 Mayıs'ın sol ve sosyalist düşünce ve hareketler tarafından referans alındığını belirterek şöyle devam etti:

"Sosyalist ve komünist hareketler 1 Mayıs'ı kendi ideolojik mücadelelerinin adı ve anlamı olarak kutlamaya devam etmiştir. 1 Mayıs'ın yasaklanması ve daha sonra serbest bırakılması, 1970'li yıllardan itibaren 1 Mayıs'ın Taksim'le özdeş hale getirilesi hep sol hareketler tarafından sahiplenilmiş ve Türkiye'de 1 Mayıs'ı kendi anlayışlarına uygun olarak kutlama konusunda bir gelenek oluşturmuşlardır. Fakat bu gelenek 1970'li yıllarda başka platforma dönüşerek '1 Mayıs sadece Taksim'de kutlanır' anlayışı hakim kılınmaya çalışılmıştır."

Taksim'de 2010 ve 2011 yıllarında yoğun katılımla 1 Mayıs'ı kutladıklarını söyleyen Arslan, "2012'den itibaren Taksim'deki inşaat ve inşaatların güvenlik sorunu nedeniyle kutlanmama kararı hükümet tarafından bildirilince biz de 'Taksim'de izin verilmiyorsa başka alanlarda 1 Mayıs'ı kutlarız' diye yola çıktık. Memur-Sen ile önce Tandoğan'da kutladık. Daha sonraki yıllarda ise Karabük'te, Kayseri'de, Konya ve geçen yıl Sakarya'da, bu yıl ise Erzurum'da kutlamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Arslan, söz konusu süreçte Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) ile zaman zaman ise Türk-İş sendikalarının 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama ısrarı sonucu izin alamayınca özellikle DİSK ve KESK'e bağlı birtakım kişilerin İstanbul'u yaşanmaz hala getirdiklerini anlattı.

"Biz alanlarda demokratik şekilde kutlama yaparken onlar uzun süre Taksim kavgası yaptılar" diyen Arslan, *Uzun süre bu kavgalar maalesef televizyon ekranlarında 1 Mayıs Türkiye'de sanki böyle kutlanacakmış gibi bütün dünyaya servis edildi. Ancak biz Türk-İş'i ikna ederek 1 Mayıs'ın Taksim'in dışında kutlanabileceğini anlatmaya çalıştık ve bunu başardık. Bu bizim için tarihi dönüm noktası oldu. Bu Memur-Sen ve Hak-İş'in kararlı duruşunun başarısıdır." şeklinde konuştu.

Arslan sözlerini şöyle tamamladı:

"Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarından (TOMA) su sıkılırken, polis coplarıyla ve bir kısım gazlar sıkılarak kaos oluşturulduğu, Taksim meydanı ve civardaki esnafın perişan olduğu, dükkanların yakılıp yıkıldığı, Kadıköy'de olduğu gibi insanların öldüğü 1 Mayıs'ları Türkiye'nin geride bırakması gerekiyordu. Bu konudaki çabamız çok şükür sonuç verdi. Artık hem Memur-Sen hem Hak-İş hem de zaman zaman Türk-İş'in yaptığı İstanbul dışındaki kutlamalar son derece barışçıl, çatışma olmadan, gaz sıkılmadan, polise karanfil vererek ve vatandaşlarla dayanışma içerisinde 1 Mayıs'ları kutlayarak bugünlere geldik."

Arslan, Erzurumlu vatandaşları 1 Mayıs Birlik Dayanışma Mücadele Günü etkinlikleri için İstasyon Meydanı'na davet etti.

Programa, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları, Memur-Sen Erzurum İl Temsilcisi Abdullah Duman, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Erzurum Sivil Toplum Platformları temsilcileri ve Hak-İş Erzurum şubesi temsilcileri katıldı.



