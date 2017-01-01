"2016 Başarılı Gazeteciler Yarışması" ödül töreni

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TRABZON (AA) - Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen ''2016 Başarılı Gazeteciler Yarışması"nda, meslekte 20 yılını tamamlayan Anadolu Ajansı (AA) Trabzon Bölge Müdürlüğünde görevli başmuhabir Asena Akçay'a "hizmet" ödülü verildi.

Vali Yücel Yavuz, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen törende yaptığı konuşmada, gazeteciliğin hem yerel hem de ulusal bazda büyük önem taşıdığını belirterek gerçeği yansıtmayan, yalan haberin nelere mal olabileceğini en iyi gazetecilerin bildiğini vurguladı.

Halkın bilgilendirilmesi, doğru haberle buluşturulması için sorumlu gazetecilik yapanları kutlayan Yavuz, "Türkiyemizin yaşadığı en büyük felaketin son perdesi olan 15 Temmuz'da uygulanan o kahpe planın ve kalkışmanın savuşturulmasında, bertaraf edilmesinde aziz Türk milletinin dirayeti, feraseti ve dik duruşuyla birlikte ulusal ve yerel basınımızın da duruşu takdire şayandı." dedi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut ise gazeteciliğin gelişen teknolojik yeniliklerle farklı bir noktaya yöneldiğini söyledi.

Gazetecilerin misyonunun çok değerli olduğunu dile getiren Turgut, "Gazeteci, eleştiriye açık olmak demektir. İyi bir insan olmak demektir." diye konuştu.

Vali Yavuz, konuşmaların ardından Trabzon Gazeteciler Cemiyetinin eski başkanlarından merhum Ziyad Nemli adına düzenlenen "Ziyad Nemli Büyük Ödülü"ne layık görülen ancak törene katılamayan Turkuvaz Medya Yöneti̇m Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'ın ödülünü, babası gazeteci-yazar Sadık Albayrak'a teslim etti.

Albayrak, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti yöneticilerine ödül dolayısıyla teşekkür ederek kentteki her etkinliğe katılmayı boynunun borcu bildiğini söyledi. Albayrak, "1970'li yıllarda gençler için Trabzon çok büyük bir potansiyeldi. Osmanlı İmparatorluğu'nun 5 büyük şehrinden biriydi. Trabzon hudutları içinde doğan herkesin milli takımı Trabzonspor'dur." değerlendirmesinde bulundu.

İnternet Spor Haberi kategorisinde başarı ödülüne layık görülen Hasan Tuncel'e ödülünü, AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel verdi.

Hizmet ödülüne layık görülen AA başmuhabiri Akçay ise ödülünü Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Erdoğan Erişen'den aldı.

"Jüri Özel Ödülü"nün iş kadını Hülya Ulusoy ile Türki̇ye Futbol Federasyonu Başkanvekili İbrahim Usta'ya verildiği törende, "TGC Özel Ödülü"ne TGC'nin en yaşlı üyesi Osman Nuri Kardeş layık görüldü.

"Sanat Ödülü", Türkiye'nin Oscar'da "en i̇yi̇ yabancı film" dalında aday gösterdiği "Kalandar Soğuğu" adlı sinema filminin yönetmeni̇ Mustafa Kara'ya, "TGC Spor Ödülü" ise milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye verildi.

Meslekte 20 yılını dolduran Davut Aktaş, Sali̇h Özkan, İbrahim Sezen, Mustafa Bayraktar, Halil Şanlı, Ercan Ata, Ali Değermenci, Bünyamin Aygün, Ekrem Kamburoğlu, Aykan Kıyak ve Selahattin Gurbetli de ödüllerini teslim aldı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende, eserleri başarı ve mansiyon ödülüne layık görülen isimler şunlar:

Haber Ödülü: Meryem Akgün (İlkhaber gazetesi) - Mansiyon: Hüseyin Terzi (Sonnokta gazetesi)

İnternet Haberi: Serkan Kılıç (61 saat)

Spor Haberi̇: Ayşegül Çakmak (Taka gazetesi) - Mansiyon: Erdoğan Bekar (Günebakış gazetesi)

İnternet Spor Haberi: Hasan Tuncel (61 saat)

Haber Fotoğrafı: Fati̇h Turan (DHA) - Mansiyon: Tahsincan Deveci̇ (Taka gazetesi)

Spor Fotoğrafı: Ozan Köse (İHA) - Mansiyon: İsmail Düzgün (İlkhaber gazetesi)

Araştırma-inceleme: Ali̇ Sali̇h Savaş (Günebakış gazetesi)

Mizanpaj: Orhun Sefa Ay (Sesi̇mi̇z Trabzon gazetesi) - Mansiyon: Suzan Şentürk (Taka gazetesi)

Gazete Haber Röportajı: Fatih İsak (Karadeni̇z gazetesi) - Mansiyon: Eli̇f Çavuş (Kuzey Ekspres gazetesi)

Spor Röportajı: Nuri̇ Bekar (Trabzonspor) - Mansiyon: Mehmet Karagöz (Günebakış gazetesi)

Televizyon Haber Röportajı: Ahmet Çağlar Yıldırım (A Haber)

Televizyon Spor Röportajı: Barış Yurduseven (TRT)

Radyo Röportajı: Özgül Yanar Kömürcü (TRT)

Güncel Yazı: Ali̇ Yahya Öztürk (Sonnokta gazetesi)

Spor Yazısı: Okan Çıtlak (Karadeniz'in Sesi gazetesi)

Televizyon Programı Sunumu: Fatih Doğan (TRT)

Radyo Programı Sunumu: Aslan Kar, Mansiyon: Nagihan Demir

Televizyon Görüntü: Tuncay Lakot (Haber 61) - Mansiyon: Bekir Koca (İHA)



