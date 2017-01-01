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Aktif Bank Adana'da şube açtı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 00:02

ADANA (AA) - Aktif Bank Üst Yöneticisi (CEO) Serdar Sümer, ''Özel bankacılık bölümümüz ile günlük piyasa takibi ve yorumu, çeşitli finansal ürünlerin fiyatlanması, bankamıza ait aktif bono üzerinden tüm yıla yayılan rekabetçi getiri imkanıyla Adanalı müşterilerimize de hizmet vermekten memnuniyet duymaktayız.'' dedi.

Sümer, bankanın Adana'daki şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, yenilikçi hizmet anlayışlarını kentte hayata geçirerek, müşterilere butik finansman desteği sağladıklarını bildirdi.

Yenilikleri ve piyasa koşullarını yakından takip eden, ürün çeşidi ve hizmet kalitesini yüksek standartlara ulaştırarak değer yaratmayı prensip edinmiş uzman ekibe sahip olduklarını belirten Sümer, şunları kaydetti:

"Özel bankacılık bölümümüz ile günlük piyasa takibi ve yorumu, çeşitli finansal ürünlerin fiyatlanması, bankamıza ait aktif bono üzerinden tüm yıla yayılan rekabetçi getiri imkanıyla Adanalı müşterilerimize de hizmet vermekten memnuniyet duymaktayız. Kurumsal bankacılık tarafında ise kurumsal ve ticari krediler, kurumsal finansman, alacak finansmanı, dış ticaret işlemleri ve finansmanı, nakit yönetimi, sigortacılık hizmetleri ve finansal kiralama gibi ürünler dahilinde birebir hizmet vermeyi amaçlamaktayız."

Sümer, Aktif Bank ve iştiraklerinin, yılda 50 milyonluk bir nüfusa akıllı şehir hizmetleri sunduğunu dile getirerek, ''Aktif Bank ve iştirakleri yaklaşık 2 milyon akıllı ulaşım kart satışı ile toplam 9 milyona yakın akıllı kart yönetimi sağladı. Bir milyar kez kartlı ulaşım işlemine aracılık etti. Yaklaşık 1,5 milyon para transferi, 68 milyon fatura tahsilatı ve 90 milyon lira prim üretimi sağlandı. 350 binin üzerinde bireysel kredi ve 200 bin sigorta poliçesi satışı yapan bir kurum konumuna ulaştı.'' ifadelerini kullandı.

Açılışa, Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Sönmez, bankanın Hazine Genel Müdür Yardımcısı Ömer Ünveren, Adana Şube Müdürü Sibel Çelik ve çok sayıda iş adamı katıldı.

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