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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 00:41

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-140 Karayolu Dokurcun istikametinde ilerleyen Nihat Şanlı yönetimindeki 54 H 0377 plakalı hafif ticari araç, Şerefiye mevkisinde karşı yönden gelen Mustafa Kazan idaresindeki 06 NAR 92 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır yoldan çıkarken hafif ticari aracın sürücüsü sıkıştı.

Sıkışan sürücü Şanlı, olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Şanlı ve Kazar, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan D-140 Karayolu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Öte yandan hafif ticari araç içerisinde başka bir ayakkabı bulunması üzerine, jandarma ekipleri ve vatandaşlar olay yerinin etrafında başka yaralanın olup olmadığı konusunda arama yaptı.

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