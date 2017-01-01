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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'daki terör operasyonu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 00:50

SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddia edilen şüphelilere ait 18 ayrı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 2'si Türk 18'i Irak uyruklu 20 kişinin savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler Suzan Aşar, İsmail Koyuncu ile Irak uyruklu 18 kişi "terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklandı.

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alınmış, aramalarda bazı belge ve dokümanlara el konulmuştu. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda daha sonra bir kişi daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan 8 şüpheli iki gün önce tutuklanmıştı.

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