26 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Erkek arkadaşıyla tartışan genç kızın göle atladığı iddiası

26 Nisan 2017 Çarşamba, 09:36

ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra göle atladığı iddia edilen kadının cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gamze Ö. (27) dün akşam erkek arkadaşı Samet G. ile bir eğlence merkezinde buluştu.

Gamze Ö'nün, Samet G. ile yaşadığı tartışmanın ardından 01 T 2759 plakalı taksiye binerek Seyhan Baraj Gölü üstünde bulunan Çatalan Köprüsü'ne gittiği, köprünün ortasında araçtan inerek şoförün uyarısına rağmen göle atladığı öne sürüldü.

Taksi şoförünün durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve su altı polisi de yönlendirildi.

Gölde yaklaşık bir saat süren arama çalışmalarına hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle ara verildi.

Olayı duyarak gelen Samet G, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Gün ağarınca yeniden başlayan çalışmalar sonucu, su altı polisinden oluşan 3 kişilik ekip, Gamze Ö'nün cesedine ulaştı.

Kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Arama çalışmalarını takip eden Gamze Ö'nün anne ve babası güçlükle sakinleştirildi.

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