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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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FETÖ'nün sözde "adalet imamı"nın Edirne'de yakalanması

26 Nisan 2017 Çarşamba, 09:58

EDİRNE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne hudut askerlerince sınırda yakalanan "FETÖ'nün sözde adliye imamı" Emre K, soruşturmanın yapılacağı Ankara'ya gönderildi.

Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan Emre K, Ankara Emniyet Müdürlüğünden gelen ekibe teslim edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından Emre K, hakkında yapılan açıklamada, birçok ilde hakkında yakalama kararı bulunan, Emre K'nin, "Süleyman" ve "Selahattin" kod adlarını kullanan FETÖ'nün sözde "üst düzey adalet imamı" olduğu belirtildi.

TRT'den ihraç edilen yazılımcı Emre K'nin örgütteki bağlantılarının anlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emre K, Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Danıştaya alınacak FETÖ'nün İç Anadolu talebecisi olup, TRT'nin eski bir çalışanıdır. Adalet imamlığından önce Ankara'da FETÖ tarafından TSK'ya hazırlanan öğrencilerin de 'Selahattin' kod ismiyle sorumluluğunu yürütmüştür. Uzun süredir emniyet birimleri tarafından aranan Emre K'nin, İç Anadolu'da Ankara başta olmak üzere 24 ilin icra müdürlüğü, zabıt katipliği, infaz ve koruma memurluğu, mübaşirlik, cezaevi öğretmenliği, psikolog, sosyolog gibi birçok personel alımından sorumlu olarak FETÖ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir. FETÖ mensubu hakim ve savcılarla da görüşen Emre K'nin ByLock kullandığı, eşinin de ByLock kullanan bölge ablalarından birisi olduğu saptanmıştır."

Bu arada yine sınırda yakalananlardan hakkında 3 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısıyken ihraç edilen Bilal Y. de Emre K. ile Ankara'ya gönderildi.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Yakalanma süreci

Önceki gün devriye faaliyeti yürüten 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, Serem köyü yakınlarında FETÖ şüphelileri Emre K. ile eski Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı Bilal Y, doktor Müyesser A, öğretmenler Ömer E, Hacı Murat Ç, hemşire Selda A. ve zabıt katibi Yunus Emre G'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına almıştı.


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