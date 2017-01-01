Otomobil fabrikasında jandarmaya "change" eğitimi

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BURSA (AA) - Bursa'da, bir otomobil fabrikasında, "araçların bazı bölümlerine kaçak malzeme saklanması ile şasi ve motor numaralarının değiştirilmesi (change)" suçlarının önlenmesi için jandarma personeline eğitim verildi.

Eğitime, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıklarından personel katıldı. Oyak Renault Fabrikasında görevli uzman ekip, araçların bazı bölümlerine kaçak malzeme saklanması ile şasi ve motor numaralarının değiştirilmesi, suçlarının önlenmesi için jandarma personeline eğitim verdi.

Fabrikada üretilen araçların kasa halinde belirlenen alanda yerinde görülmesi imkanı sağlandı. Uzman ekip tarafından araçlardaki boşluk alanlar ve kaçak malzeme saklanabilecek bölgeler ile üretilen araçların şasi ve motor numaralarının damgalandığı alanlar gösterildi.

Fabrikada üretim bandında bulunan araçlarla ilgili de detaylı bilgilendirme yapıldı.